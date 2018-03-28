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Джон Сина утвержден на роль Дюка Нюкема в предстоящем фильме
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Джон Сина утвержден на роль Дюка Нюкема в предстоящем фильме 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
В январе этого года стало известно о намерениях Джона Сины сыграть главную роль в предстоящем фильме о Дюке Нюкеме. На этой неделе, продюсер ленты Эндрю Форм подтвердил участие популярного рестлера в кино. Однако уточнил, что фильм находится в самой ранней стадии разработки — актерский состав еще не утвержден, а сценарий не написан.
«Да, мы работаем с Джоном Синой. У нас пока нет сценария. Если так случиться, что после его прочтения ему (Джону Сине) сценарий не понравится, то он сможет уйти из проекта. А пока — да, Джон — наш парень»
Форм также рассказал о сложностях в построении характера главного героя. В толерантном обществе Дюк Нюкем — сексист и любитель неполиткоректных высказываний. По словам продюсера, фильм будет схож с «Дэдпулом», а создатели ленты сделают все для удержания правильного настроения из игры.
«Вы знаете, в современных реалиях сложно сделать одновременно, чтобы женоненавистник был одновременно невероятно крутым. Это основная проблема с которой мы боремся. Но мы собираемся попробовать и, я надеюсь, у нас все получиться невероятно весело» — пояснил Эндрю Форм.
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