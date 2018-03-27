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«Город и город»: вышел первый трейлер экранизации Чайны Мьевиля!
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«Город и город»: вышел первый трейлер экранизации Чайны Мьевиля! 

Мир фантастики 1 час назад
В Сети нежданно-негаданно вышел небольшой трейлер детективного сериала «Город и город», который основан на одноимённом романе Чайны Мьевиля.
Этот роман писателя отличается от его цикла о Нью-Кробюзоне — действие книги разворачивается в нашем мире и эксцентричного сюрреализма здесь намного меньше. Но Мьевильне был бы «новым странным» автором фэнтези, если бы оставил всё в привычном антураже… В центре сюжета — новое расследование инспектора Тьядора Борлу, убийство женщины прямо на улице. Чтобы разобраться в деле, детективу приходиться покинуть родной Бешель и отправиться в соседний город Уль-Кома. Вскоре Борлу понимает, что за делом кроется нечто большее.
Сериал выйдет 6 апреля, всего запланировано 4 эпизода.
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