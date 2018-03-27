«Город и город»: вышел первый трейлер экранизации Чайны Мьевиля!

В Сети нежданно-негаданно вышел небольшой трейлер детективного сериала «Город и город», который основан на одноимённом романе Чайны Мьевиля.

Этот роман писателя отличается от его цикла о Нью-Кробюзоне — действие книги разворачивается в нашем мире и эксцентричного сюрреализма здесь намного меньше. Но Мьевильне был бы «новым странным» автором фэнтези, если бы оставил всё в привычном антураже… В центре сюжета — новое расследование инспектора Тьядора Борлу, убийство женщины прямо на улице. Чтобы разобраться в деле, детективу приходиться покинуть родной Бешель и отправиться в соседний город Уль-Кома. Вскоре Борлу понимает, что за делом кроется нечто большее.

Сериал выйдет 6 апреля, всего запланировано 4 эпизода.