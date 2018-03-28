Ещё
Про любовь: 5 весенних премьер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Про любовь: 5 весенних премьер 

Passion.ru 6 минут назад
Фото: Passion.ru
Весной самое время смотреть фильмы о любви. Мы подобрали лучшие премьеры этой весны про любовь во всех ее проявлениях.

«Подлинный Вермеер»

Жанр: драма
Режиссер: Рудольф ван ден Берг
В ролях: Ерун Шпиценбергер, Лизе Ферин, Реланд Фернхут, Порги Франссен
В кино с 8 марта
История, основанная на реальных событиях, где на первый взгляд невинная любовь не предвещала ничего масштабного. Небогатый, но очень талантливый художник Хан ван Мегерен влюбляется в свою модель, очаровательную молодую барышню.
Вся трагедия в том, что дама замужем, а муж ее заносчивый, но весьма влиятельный искусствовед Абрахам Бредиус. Заподозрив в связи любовников, Абрахам использует все свое влияние и распускает слух о ничтожности талантливых работ. Никто и не мог подумать, как это поможет художнику.

«Полночное солнце»

Жанр: мелодрама
Режиссер: Скотт Спир
В ролях: Белла Торн, Патрик Шварценеггер, Роб Риггл, Куинн Шепард
В кино с 22 марта
Фильм в стиле культового бестселлера «Во всем виноваты звезды», который выходит в прокат под слоганом «Любовь осветит путь». Молодая девушка Кэти сочиняет и поет прекрасную музыку под гитару, но, к сожалению, мало кто может ее услышать, виной всему ужасный недуг.
Днем Кэти вынуждена находиться в помещении, избегая солнечных лучей, так как незначительный ожог может привести к печальным последствиям. Выходя на улицу только под покровом ночи, как светлячок, Кэти играет на станции для пассажиров пригородных поездов. Узнать, как один очарованный слушатель перевернул ее жизнь, можно в кино с 22 марта.

«Мария Магдалина»

Жанр: драма
Режиссер: Гарт Дэвис
В ролях: Руни Мара, Хоакин Феникс, Чиветель Эджиофор, Ури Гавриел, Лубна Азабаль
В кино с 5 апреля
Повесть о любви к людям, милосердии и покаянии. Мария Магдалина — самая загадочная личность в мировой истории. Отказавшись от прошлой жизни, она отрекается от родных и находит свое место среди единомышленников, духовным лидером которых является Иисус из Назарета.
Иисус исцеляет женщину от одержимости бесами, она становится его верной последовательницей, которая находится рядом с Христом на пути в Иерусалим, становится свидетельницей его распятия и чудесного воскрешения. Земной взгляд на библейскую историю можно будет увидеть с 5 апреля. Главные роли в картине сыграли Руни Мара и Хоакин Феникс, в прошлом году переставшие скрывать свой роман.

«За бортом»

Жанр: комедия
Режиссер: Боб Фишер, Роб Гринберг
В ролях: Эухенио Дербес, Анна Фэрис, Ева Лонгория
В кино с 17 мая  Ремейк одноименного хита 1987 года. Фильм в лучших традициях американской семейной комедии. Неунывающая мать-одиночка Кейт, изнуренная вечным поиском работы, казалось бы, срывает куш, оказавшись на яхте миллиардера Леонардо. Но кроме насмешек и раздражения заносчивый работодатель ничем не жалует девушку, а вскоре и вовсе увольняет, не дав доработать дня.
Разъяренная Кейт вынуждена вернуться в ряды официанток в ненавистном ей кафе, но судьба преподносит ей подарок. Обидчик, изрядно подвыпив, падает за борт и теряет память, о чем Кейт узнает из новостей. Что же сделает находчивая девушка?

«Привидение»

Жанр: фэнтези, драма
Режиссер: Майкл Сакси
В ролях: Мария Белло, Колин Форд, Дебби Райан, Майкл Крэм, Тара Никодемо
В кино с 26 апреля
В сюжет картины лег мировой бестселлер «Каждый новый день». Стеснительная молодая девушка Рианнон встречает парня своей мечты и влюбляется в него с первого взгляда. К ее удивлению, он оказывается бестелесным духом, который каждый день вынужден менять физический вид и проживать короткую жизнь своего нового «хозяина», в новом доме, с новыми родными, в новом теле.
Но любовь девушки настолько сильна, что она готова мириться с разными образами своего возлюбленного и пытается найти способ не расставаться каждый день.
Passion.ru: последние новости
52-летняя Брук Шилдс показала неидеальное тело в купальнике Горячие кадры: звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых Тест: кто вы — признанный мастер-шеф или начинающий кулинар?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией96
Самые обсуждаемые фильмы XXI века1
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение