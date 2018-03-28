Про любовь: 5 весенних премьер

Весной самое время смотреть фильмы о любви. Мы подобрали лучшие премьеры этой весны про любовь во всех ее проявлениях.

«Подлинный Вермеер»

Жанр: драма

Режиссер: Рудольф ван ден Берг

В кино с 8 марта

История, основанная на реальных событиях, где на первый взгляд невинная любовь не предвещала ничего масштабного. Небогатый, но очень талантливый художник Хан ван Мегерен влюбляется в свою модель, очаровательную молодую барышню.

Вся трагедия в том, что дама замужем, а муж ее заносчивый, но весьма влиятельный искусствовед Абрахам Бредиус. Заподозрив в связи любовников, Абрахам использует все свое влияние и распускает слух о ничтожности талантливых работ. Никто и не мог подумать, как это поможет художнику.

«Полночное солнце»

Жанр: мелодрама

В кино с 22 марта

Фильм в стиле культового бестселлера «Во всем виноваты звезды», который выходит в прокат под слоганом «Любовь осветит путь». Молодая девушка Кэти сочиняет и поет прекрасную музыку под гитару, но, к сожалению, мало кто может ее услышать, виной всему ужасный недуг.

Днем Кэти вынуждена находиться в помещении, избегая солнечных лучей, так как незначительный ожог может привести к печальным последствиям. Выходя на улицу только под покровом ночи, как светлячок, Кэти играет на станции для пассажиров пригородных поездов. Узнать, как один очарованный слушатель перевернул ее жизнь, можно в кино с 22 марта.

«Мария Магдалина»

Жанр: драма

Режиссер: Гарт Дэвис

В ролях: Руни Мара, Хоакин Феникс , Чиветель Эджиофор, Ури Гавриел, Лубна Азабаль

В кино с 5 апреля

Повесть о любви к людям, милосердии и покаянии. Мария Магдалина — самая загадочная личность в мировой истории. Отказавшись от прошлой жизни, она отрекается от родных и находит свое место среди единомышленников, духовным лидером которых является Иисус из Назарета.

Иисус исцеляет женщину от одержимости бесами, она становится его верной последовательницей, которая находится рядом с Христом на пути в Иерусалим, становится свидетельницей его распятия и чудесного воскрешения. Земной взгляд на библейскую историю можно будет увидеть с 5 апреля. Главные роли в картине сыграли Руни Мара и Хоакин Феникс, в прошлом году переставшие скрывать свой роман.

«За бортом»

Жанр: комедия

В кино с 17 мая Ремейк одноименного хита 1987 года. Фильм в лучших традициях американской семейной комедии. Неунывающая мать-одиночка Кейт, изнуренная вечным поиском работы, казалось бы, срывает куш, оказавшись на яхте миллиардера Леонардо. Но кроме насмешек и раздражения заносчивый работодатель ничем не жалует девушку, а вскоре и вовсе увольняет, не дав доработать дня.

Разъяренная Кейт вынуждена вернуться в ряды официанток в ненавистном ей кафе, но судьба преподносит ей подарок. Обидчик, изрядно подвыпив, падает за борт и теряет память, о чем Кейт узнает из новостей. Что же сделает находчивая девушка?

«Привидение»

Жанр: фэнтези, драма

В кино с 26 апреля

В сюжет картины лег мировой бестселлер «Каждый новый день». Стеснительная молодая девушка Рианнон встречает парня своей мечты и влюбляется в него с первого взгляда. К ее удивлению, он оказывается бестелесным духом, который каждый день вынужден менять физический вид и проживать короткую жизнь своего нового «хозяина», в новом доме, с новыми родными, в новом теле.

Но любовь девушки настолько сильна, что она готова мириться с разными образами своего возлюбленного и пытается найти способ не расставаться каждый день.