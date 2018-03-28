52-летняя Брук Шилдс показала неидеальное тело в купальнике

Актриса Брук Шилдс, любимица известного фотографа Энни Лейбовиц , с годами становится только красивее. Маме двух детей удалось сохранить подтянутую фигуру, и несмотря на то, что она немного не вписывается в современные стандарты, женщина не стесняется надевать откровенные бикини и позировать перед фото— и видеокамерами.

Карьера Брук началась, когда ей было 10 лет. Мировую известность ей принесла скандальная роль в фильме «Голубая лагуна».

Сейчас звезда так же активно участвует в съемках — правда, выбирает более элегантные образы.

Фото: instagram