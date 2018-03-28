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52-летняя Брук Шилдс показала неидеальное тело в купальнике
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52-летняя Брук Шилдс показала неидеальное тело в купальнике 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Актриса Брук Шилдс, любимица известного фотографа Энни Лейбовиц, с годами становится только красивее. Маме двух детей удалось сохранить подтянутую фигуру, и несмотря на то, что она немного не вписывается в современные стандарты, женщина не стесняется надевать откровенные бикини и позировать перед фото— и видеокамерами.
Карьера Брук началась, когда ей было 10 лет. Мировую известность ей принесла скандальная роль в фильме «Голубая лагуна».
Сейчас звезда так же активно участвует в съемках — правда, выбирает более элегантные образы.
Фото: instagram
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