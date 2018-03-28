Кто родился 28 марта

Алдар Валерьевич Дамдинов (47 лет), член Комитета Государственной Думы по образованию и науке. Был проректором Бурятского государственного университета. Занимал посты первого заместителя министра, министра образования и науки Республики Бурятия, возглавлял министерский комитет по науке и высшей школе.

А ещё в этот день родились:

Родриго Дутерте (73 года), президент Республики Филиппины. Более 20 лет занимал пост мэра города Давао на острове Минданао. Избирался депутатом палаты представителей (нижняя палата парламента) Филиппин. В 2016 году победил на президентских выборах.

Александр Наумович Митта (85 года), кинорежиссёр и сценарист. Народный артист Российской Федерации. В кино дебютировал в 1961 году с картиной «Друг мой, Колька!», который он поставил вместе с Алексеем Салтыковым . Широкую известность режиссёру принёс фильм «Звонят, откройте дверь». Александр Митта — автор первого советского фильма-катастрофы — «Экипаж». Среди других его известных работ: картины «Гори, гори, моя звезда», «Сказка странствий», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Раскалённая суббота», а также сериалы «Граница. Таежный роман», «Лебединый рай».

Иннокентий Михайлович Смоктуновский (1925-1994), актёр театра и кино. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Работал в театрах Норильска, Махачкалы и Сталинграда. Был актёром Ленинградского БДТ, Малого театра и МХАТа. По признанию критиков, образы, созданные Иннокентием Смоктуновским на театральной сцене, входят в «Золотой фонд» российского театрального искусства. Это — князь Мышкин в спектакле «Идиот», Порфирий Головлёв в постановке «Господа Головлёвы», Хлестаков в «Ревизоре» и многие другие.

В кино актёр снялся в почти 100 картинах. Среди них, такие полюбившиеся фильмы, как «Гамлет», «Девять дней одного года», «Берегись автомобиля», «Мёртвые души», «Гений».

Максим Горький сыграл большую роль в создании Союза советских писателей: он стал организатором и председателем I Всесоюзного съезда советских писателей. По инициативе писателя был основан Литературный институт, впоследствии названный его именем.