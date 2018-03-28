«Каникулы президента»: О чем говорят Путину

Sobesednik.ru узнал подробности о российской комедии о президенте, которая скоро выходит в прокат.

«Каникулы президента» — своеобразный ремейк «Принца и нищего» с элементами роуд-муви а-ля «О чем говорят мужчины». В нем сталкиваются два мощнейших образа — Путина и России, причем первого усиленно делают положительным героем (иначе, думается, фильм просто не дожил бы до проката), второй же придают печать глубокого и безнадежного упадничества («очернителя» Звягинцева за такое растерзали бы на британский флаг).

По сюжету президенту нашему надоедает смотреть на «фейковую реальность», которую ему все время подсовывают, он повелевает сделать себе грим («Операция «Высоцкий») и инкогнито едет на неделю в Крым. Недалекие генералы ФСО в панике: «Может, всю Россию заменим?» По дороге, как полагается в сказках, с положительным героем происходят всякие неприятности. На трассе гаишники откровенно по-хамски вымогают взятку, а наглый священник, перекрывший дорогу, бросает на ходу: «Отойди, я по средам не подаю». В Ростове ограбили машину, в Воронеже ямы на дорогах, в гостинице посреди комнаты висит липкая лента от мух.

Путин и от бабушки ушел, и от дедушки ушел: все уровни проходит успешно. В Туле ему попадается оппозиционер, который тоже стал героем отрицательным: «Шайка разворовала страну. На „Дожде“ сказали. А на выборы я не хожу».

Съемочная группа отчасти сама оказалась в роли высмеиваемого окружения Путина, которое пытается ему во всем угодить. Но создатели лояльного кино в процессе работы увидели, насколько в России табуирована тема главы государства. Пресс-конференция авторов фильма была, пожалуй, интереснее, чем сама картина.

— Мы столкнулись с тем, что сторонники Владимира Владимировича любой фильм о нем считают крамолой, — сказала генпродюсер Ольга Андрианова . — Кто-то просил прислать «письменное разрешение на подобный креатив». А один известный медийный человек сказал: «Я бы хотел быть с вами незнакомым». Противники же говорили, что ни в какой форме в таком фильме участвовать не будут.

— Я и сейчас нахожусь в нервном состоянии. До сих пор жду, что кто-то позвонит, — на полном серьезе признается исполнитель главной роли Олег Васильков (он сыграл «загримированного» Путина, а «настоящего» — известный двойник президента, камедиклабовец Дмитрий Грачев ).

С прокатом фильма возникли те же проблемы. «Если руководство киносети не симпатизирует Путину, нам говорили: показывать не будем. Если симпатизирует — „нам надо посмотреть, что вы там наснимали, вдруг там Путин не такой?“ — посетовал Сергей Сорочкин, отвечающий за прокат „Каникул президента“.

Минкульт отказался давать фильму прокатное удостоверение в январе, сославшись, что показы „совпадают с предвыборной кампанией одного из кандидатов“. Именно поэтому комедия про Путина выходит сразу после его выборов. Подавали заявку и на госфинансирование, но денег на такое давать от греха подальше не рискнули.

»37-й год — он в головах», — резюмирует работу над комедией Ольга Андрианова. Однако понятно, что в фундаментальную задачу съемочной группы входило не сделать главе государства ничего неприятного. С этой задачей группа справилась. Как, впрочем, и вся страна.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №12-2018.