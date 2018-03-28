Роберт Дауни-младший объявил актерский состав «Путешествия доктора Дулиттла»

Актер Роберт Дауни-младший объявил в твиттере актерский состав фильма «Путешествие доктора Дулиттла».

Лента основана на серии детских книг Хью Лофтинга о враче, который умеет разговаривать с животными.

Фильм должен выйти в прокат в апреле 2019 года.

Ранее сообщалось, что Человек-паук присоединится к Железному человеку в фильме о докторе Дулиттле.