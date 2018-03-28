Роберт Дауни-младший объявил актерский состав «Путешествия доктора Дулиттла» 

Актер Роберт Дауни-младший объявил в твиттере актерский состав фильма «Путешествие доктора Дулиттла».
Лента основана на серии детских книг Хью Лофтинга о враче, который умеет разговаривать с животными.
Дауни-младший сыграет главную роль. Анимационных же героев, по его словам, озвучат Эмма Томпсон, Рами Малек, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Селена Гомес, Том Холланд, Марион Котийяр, Крэйг Робинсон, Кумэйл Нанджиани, Кармен Эджого, Фрэнсис де ла Тур.
Кроме того, как передает Radio Times, в картине сыграют Джим Бродбент, Антонио Бандерас и Майкл Шин.
Фильм должен выйти в прокат в апреле 2019 года.
Ранее сообщалось, что Человек-паук присоединится к Железному человеку в фильме о докторе Дулиттле.