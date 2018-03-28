Ещё
Роберт Дауни-младший объявил актерский состав «Путешествия доктора Дулиттла»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роберт Дауни-младший объявил актерский состав «Путешествия доктора Дулиттла» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актер Роберт Дауни-младший объявил в твиттере актерский состав фильма «Путешествие доктора Дулиттла».
Лента основана на серии детских книг Хью Лофтинга о враче, который умеет разговаривать с животными.
Дауни-младший сыграет главную роль. Анимационных же героев, по его словам, озвучат Эмма Томпсон, Рами Малек, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Селена Гомес, Том Холланд, Марион Котийяр, Крэйг Робинсон, Кумэйл Нанджиани, Кармен Эджого, Фрэнсис де ла Тур.
Кроме того, как передает Radio Times, в картине сыграют Джим Бродбент, Антонио Бандерас и Майкл Шин.
Фильм должен выйти в прокат в апреле 2019 года.
Ранее сообщалось, что Человек-паук присоединится к Железному человеку в фильме о докторе Дулиттле.
Газета.Ru: последние новости
"Нелюбовь" и "Теснота" стали лидерами по номинациям на премию "Восток-Запад. Золотая арка" У новой версии "Лица со шрамом" опять сменился сценарист В сети появился тизер-трейлер сериала о Серене Уильямс
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией113
Самые обсуждаемые фильмы XXI века4
«Би-2» отменили концерт после трагедии в Кемерово1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение