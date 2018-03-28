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Космос на Земле: новосибирец снял фильм о живописном месте в Северном Ледовитом океане
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Космос на Земле: новосибирец снял фильм о живописном месте в Северном Ледовитом океане 

ngs.ru 16 минут назад
Фото: ngs.ru
Канал Новосибирского госуниверситета NSU LIFE опубликовал трейлер нового фильма «Арктика. Космос на Земле» — об экспедиции на Землю Франца-Иосифа, которая поразила режиссёра красотой и мощью.
Фильм «Арктика. Космос на Земле» рассказывает о поездке геологов на архипелаг в Северном Ледовитом океане — Землю Франца-Иосифа — и посвящён тому, в каких непростых условиях проходит исследование арктических земель.
В экспедиции, прошедшей летом 2017 года, объединились десятки исследователей: биологи, почвоведы, геологи, океанологи, экологи и экономисты, пояснили в НГУ.
Поездку организовал Северный (Арктический) федеральный университет имени Ломоносова, а от НГУ участвовали трое геологов: Дмитрий Метёлкин, Николай Михальцов и Виктор Абашев. Вместе с ними поехал новосибирский видеооператор канала NSU LIFE Никита Колесов.
«На Земле Франца-Иосифа я был первый раз, в принципе в Арктике я побывал впервые. Это место поразило меня своей мощью и вечным спокойствием. И, конечно, пейзажем.
Фильм — о самой экспедиции и исследователях, в основном, о геологах НГУ. В фильме можно будет увидеть, чем занимаются геологи, какие проводят работы, с какими трудностями сталкиваются», — рассказал корреспонденту НГС по переписке «ВКонтакте» автор фильма Никита Колесов.
По словам режиссёра, условия в поездке были хорошими — участники экспедиции жили на судне.
В это воскресенье, 1 апреля, фильм презентуют в новом корпусе НГУ (начало в 15:00), вход свободный, длительность фильма — около 30 минут. На встрече можно будет задавать вопросы режиссёру и участникам экспедиции.
Никита Колесов уточнил, что после открытого показа «Арктику. Космос на Земле» выложат на YouTube.
Год назад вышел ещё один документальный фильм новосибирского режиссера из НГУ «Арктика. На краю Земли». Автор Анастасия Кораблёва посвятила его работе молодых геологов на Севере.
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