Ещё
Лента «Мосфильма» «Мой ласковый и нежный зверь» 40 лет на экране
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лента «Мосфильма» «Мой ласковый и нежный зверь» 40 лет на экране 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В год выхода в прокат картину посмотрели более 26 миллионов человек. Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» сняли по мотивам повести «Драма на охоте», которую Антон Чехов написал в 24 года.
Многие критики считают, что это, пожалуй, самая успешная экранизация ранних произведений писателя.
Картина номинировалась на Государственную премию СССР в 1979 году, а за год до этого участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Успех фильму обеспечили оператор Анатолий Петрицкий, сумевший передать на экране волнующе-притягательную, акварельную атмосферу разрушающейся дворянской усадьбы и композитор Евгений Дога, чей вальс стал музыкальным шедевром века. Эта мелодия звучала на открытии олимпиад в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014 году, «ушла» в народ и продолжает оставаться культовой. А написана была всего за одну летнюю ночь. Дебютантке из воронежского хореографического училища Галине Беляевой фильм принес славу и определил судьбу, она стала женой режиссера ленты Эмиля Лотяну. На момент съемок Галине Беляевой, игравшей чеховскую Оленьку Скворцову, было всего 16 лет. По мнению критиков, дебютантке удались именно начальные сцены фильма, где ее героиня — «ангел во плоти» — чиста, непосредственна и предельно естественна. В картине также снимались Олег Янковский, Кирилл Лавров и Леонид Марков.
На Западе Москвы: последние новости
Жители Эквадора увидят «Анну Каренину» Лента «Мосфильма» примет участие в Берлинском кинофестивале В библиотеке №214 имени Ю.А.Гагарина состоялось открытие фотовыставки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией106
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение