Лента «Мосфильма» «Мой ласковый и нежный зверь» 40 лет на экране 

В год выхода в прокат картину посмотрели более 26 миллионов человек. Фильм «Мой ласковый и нежный зверь» сняли по мотивам повести «Драма на охоте», которую Антон Чехов написал в 24 года.
Многие критики считают, что это, пожалуй, самая успешная экранизация ранних произведений писателя.
Картина номинировалась на Государственную премию СССР в 1979 году, а за год до этого участвовала в конкурсной программе Каннского кинофестиваля. Успех фильму обеспечили оператор Анатолий Петрицкий, сумевший передать на экране волнующе-притягательную, акварельную атмосферу разрушающейся дворянской усадьбы и композитор Евгений Дога, чей вальс стал музыкальным шедевром века. Эта мелодия звучала на открытии олимпиад в Москве в 1980 году и в Сочи в 2014 году, «ушла» в народ и продолжает оставаться культовой. А написана была всего за одну летнюю ночь. Дебютантке из воронежского хореографического училища Галине Беляевой фильм принес славу и определил судьбу, она стала женой режиссера ленты Эмиля Лотяну. На момент съемок Галине Беляевой, игравшей чеховскую Оленьку Скворцову, было всего 16 лет. По мнению критиков, дебютантке удались именно начальные сцены фильма, где ее героиня — «ангел во плоти» — чиста, непосредственна и предельно естественна. В картине также снимались Олег Янковский, Кирилл Лавров и Леонид Марков.