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Стивен Спилберг запретил называть бургеры в честь себя
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Стивен Спилберг запретил называть бургеры в честь себя 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: DTF.RU
Представители сети ресторанов быстрого питания Carlʼs Jr. Анонсировали выпуск бургеров, названных в честь режиссера Стивена Спилберга. Акция была приурочена к выходу фильма «Первому игроку приготовиться». Спилберг запретил фирме спекулировать на его имени.
На опубликованных ниже кадрах запечатлена реклама «Спилбургеров» от Carlʼs Jr. Представители компании планировали переименовать в честь знаменитого режиссера уже существующие сэндвичи Сharbroiled Sliders.
Why did E. T. phone home? Probably to tell his friends about how delicious #SpielBurgers are. Hit us up @StevenSpielberg! Let’s talk! #ET pic.twitter.com/3byUR9ry6x
— Carl's Jr. (@CarlsJr) 26 марта 2018 г.
Стивену Спилбергу эта идея не понравилась. Он записал видеообращение, в котором попросил сотрудников Carlʼs Jr. не использовать его имя в рекламных целях. «У вас неплохие бургеры, но спекулировать на мне вам нельзя», — заявил режиссер.
OFFICIAL STATEMENT FROM READY PLAYER ONE DIRECTOR STEVEN SPIELBERG REGARDING @CarlsJr «SPIELBURGERS» pic.twitter.com/BF8KF4VGc7
— Amblin Entertainment (@AmblinEnt) 27 марта 2018 г.
Позже представители Carlʼs Jr. заявили, что и не собирались выпускать «Спилбургеры».
"Это был рекламный трюк для привлечения внимания режиссера", — заявили представители сети закусочных.
Российская премьера «Первому игру приготовиться» состоится 29 марта. Из-за трагедии в Кемерове прокатчики фильма перенесли выход ленты в прокат на один день.
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