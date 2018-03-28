Стивен Спилберг запретил называть бургеры в честь себя

Представители сети ресторанов быстрого питания Carlʼs Jr. Анонсировали выпуск бургеров, названных в честь режиссера Стивена Спилберга . Акция была приурочена к выходу фильма «Первому игроку приготовиться». Спилберг запретил фирме спекулировать на его имени.

На опубликованных ниже кадрах запечатлена реклама «Спилбургеров» от Carlʼs Jr. Представители компании планировали переименовать в честь знаменитого режиссера уже существующие сэндвичи Сharbroiled Sliders.

Why did E. T. phone home? Probably to tell his friends about how delicious #SpielBurgers are. Hit us up @StevenSpielberg! Let’s talk! #ET pic.twitter.com/3byUR9ry6x

— Carl's Jr. (@CarlsJr) 26 марта 2018 г.

Стивену Спилбергу эта идея не понравилась. Он записал видеообращение, в котором попросил сотрудников Carlʼs Jr. не использовать его имя в рекламных целях. «У вас неплохие бургеры, но спекулировать на мне вам нельзя», — заявил режиссер.

OFFICIAL STATEMENT FROM READY PLAYER ONE DIRECTOR STEVEN SPIELBERG REGARDING @CarlsJr «SPIELBURGERS» pic.twitter.com/BF8KF4VGc7

— Amblin Entertainment (@AmblinEnt) 27 марта 2018 г.

Позже представители Carlʼs Jr. заявили, что и не собирались выпускать «Спилбургеры».

"Это был рекламный трюк для привлечения внимания режиссера", — заявили представители сети закусочных.

Российская премьера «Первому игру приготовиться» состоится 29 марта. Из-за трагедии в Кемерове прокатчики фильма перенесли выход ленты в прокат на один день.