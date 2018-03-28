В 2019 году выйдет мультсериал про муми-троллей

Великобритания и Финляндия делают мультсериал про муми-троллей, который должен выйти весной 2019 года. Некоторое время проект висел на волоске, деньги на него собирали с помощью краундфандинг-кампании. Но вот нужная сумма набрана, и мультфильму Moominvalley («Долина Муми-троллей») быть!

И если вы фанат этих замечательных странных созданий, то этот мультсериал лучше будет смотреть в оригинале, потому что на озвучке — сплошные звезды. Розамунда Пайк (Муми-мама), Мэтт Берри (Муми-папа), Тарон Эджертон (Муми-тролль), Уорвик Дэвис (Снифф) и даже Кейт Уинслет в роли соседки муми-троллей.

Сериал будет состоять из 2 сезонов (13 серий по 22 минуты), совмещающих 2D и 3D анимацию. Режиссером Moominvalley стал Стив Бокс («Уоллес и Громит»). Какие именно истории о семействе муми-троллей войдут в сериал, пока не сообщается, известно только то, что главным героем остается сам Муми-тролль.

Сериал обещают выпустить весной 2019 года.

Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Интересное по теме: 5 причин посмотреть «Муми-тролли и зимняя сказка»