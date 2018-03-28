Кевин Бейкон сойдет с ума в новом хорроре

Кевин Бейкон («День патриота»), почти 20 лет назад сыгравший у Дэвида Кеппа в детективе «Отзвуки эха», возобновил сотрудничество с режиссером. Актер подписался на участие в его сверхъестественном триллере «Ты должен уйти» (You Should Have Left).

Бейкон перевоплотится в известного сценариста, который вместе с женой и дочерью уезжает в отдаленное поместье в Альпах, чтобы написать продолжение своего успешного проекта. Но вдохновение не приходит, и герой начинает терять рассудок — ему кажется, что дом заполнен призраками, мешающими ему работать.