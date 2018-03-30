«СИНЕМА ПАРК» приглашает воронежцев на премьеру фильма «Белль и Себастьян»

1 апреля в 14:00 в кинотеатрах Объединенной сети «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино» состоится премьера фильма режиссера Николя Ванье «Белль и Себастьян», экранизации культовой детской книги, написанной французской писательницей и киноактрисой Сесиль Обри.

Воронежские зрители смогут увидеть кинокартину за четыре дня до ее выхода в широкий прокат.

Трогательная история об удивительной дружбе мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль была адаптирована для телевидения самой Сесиль Обри еще в 70-х годах, но зазвучала по-новому, когда за нее взялся режиссер Николя Ванье, собрав в мировом прокате более 100 млн долларов. Фильм «Белль и Себастьян» лишь первый в трилогии. Следующие части «Белль и Себастьян: приключения продолжаются» и «Белль и Себастьян: последняя глава» будут показаны в кинотеатрах России и стран СНГ до конца 2018 года.

Билеты на премьерный показ на сайтах кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» и «Формула Кино».