Известные люди, поступками которых можно гордиться

У многих из нас есть любимые актеры, певцы или спортсмены, профессиональной деятельностью которых мы восхищаемся. Еще приятнее узнать, что эти известные люди совершили в жизни добрые поступки.

Криштиану Роналду Некоторые насмехаются над тем, как трепетно относится 33-летний Криштиану Роналду к своей привлекательной внешности. Однако под ней скрывается еще и добрая душа. Получив письмо от отчаявшихся родителей в 2014 году, которые просили у футболиста кроссовки и майку с автографом в надежде их продать и оплатить операцию своему больному ребенку, он не раздумывал ни минуты. Криштиану не только выполнил их просьбу, но и приложил к вещам чек на 83 тысячи евро.

Том Круз 55-летний Том Круз снялся во многих известных фильмах, где он спасает людей. По всему миру фанаты восторгаются его актерской игрой, а девушки тайно вздыхают, глядя на фотографии Тома. Однако и в жизни Круз всегда готов прийти на помощь. В 1996 году на его глазах машина сбила девушку и умчалась прочь. Актер вызвал скорую помощь и не отходил от пострадавшей ни на шаг. А в больнице, узнав, что у девушки нет страховки, без колебаний заплатил за лечение 7 тысяч долларов.

Брэдли Купер Мало кто знает, что в 2012 году во время съемок комедии «Мой парень — псих» 43-летний американский актер Брэдли Купер на свои деньги купил несколько сотен теплых пальто и лично их раздал бездомным людям. А когда один из них восхитился его личным пальто, то Купер без раздумий снял его и подарил тому человеку.

Джоан Роулинг Однажды 52-летняя Джоан Роулинг, автор популярной книги о Гарри Поттере , получила письмо от девочки Натали, которая болела лейкемией. Малышка боялась умереть раньше, чем дочитает любимое произведение. Она попросила Джоан приехать к ней и рассказать сюжет до конца. Роулинг собралась ехать к девочке, однако не успела этого сделать — малышки не стало. Тогда в память о ней Джоан назвала персонаж очередной книги в честь нее — Натали Макдональд.