15 свежих российских фильмов, которыми можно гордиться

На ivi состоялась премьера захватывающей спортивной драмы «Лед», которая на данный момент считается самой успешной российской картиной 2018 года.

В честь этого события Титр собрал полтора десятка отечественных картин последних двух лет, которыми мы можем гордиться.

С детства мечтавшая о медалях и славе Надя упорно идет к заветной цели, но, почти взобравшись на самый верх, получает серьезную травму, которая лишает ее не только спорта, но и желания жить. Справиться с ситуацией девушке помогает хоккеист Саша, вынужденный работать сиделкой для фигуристки. Салют-7 Салют-7 Зимой 1985 года орбитальная станция «Салют-7», уже полгода работающая в беспилотном режиме, перестает реагировать на команды из ЦУПа. Вышедшая из строя махина в любой момент может упасть в непредсказуемой точке планеты, и руководство принимает решение отправить для ее починки двух самых опытных советских космонавтов. Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов

Семейная драма, претендовавшая на участие в «Оскаре» вместе с «Нелюбовью», рассказывает о бывшем детдомовце Витьке, которому суждено повторить судьбу отца, бросившего его в детстве. Узнав, что родитель выходит из тюрьмы, Витька, удрав от жены и сына, устремляется навстречу горе-папаше, которого планирует сдать в интернат. Время первых

Время первых

Фильм рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1965 году. В разгар холодной войны СССР и США бьются за первенство в космической гонке. СССР сохраняет лидерскую позицию, обеспечив первый выход человека в открытый космос, но никто и не представлял, чего стоила эта миссия экипажу «Восхода-2». Экипаж

Экипаж

Напряженный триллер о бывшем военном летчике Алексее Гущине , которому выпадает шанс начать все с нуля в гражданской авиации и показать, на что он способен, совершив подвиг, который сохранит сотни жизней. Нелюбовь

Нелюбовь

Фильм, которому выпало представлять Россию на «Оскаре», рассказывает о московской семье, переживающей тяжелый развод. Пока взрослые увлеченно выясняют отношения, их уставший от вечных ссор и одиночества сын решает сбежать из дома. Большой

Большой

Начинающая балерина Юля из провинциального шахтерского городка вытягивает «счастливый билет»: ее замечает бывший артист балета Потоцкий, предрекающий девочке большое будущее на главной сцене страны. Превращение в приму должно произойти в стенах балетной школы, где не дающие поблажек преподаватели помогают своим воспитанницам взрослеть, совершенствоваться и вписывать свои имена в историю русского балета. Рай Участница французского сопротивления Ольга, коллаборационист Жюль и офицер СС Хельмут дают показания о жутких событиях Второй мировой, вспоминая, как в процессе менялось их мировоззрение и как это повлияло на их дальнейшую судьбу. Ученик

Ученик

Актуальная драма о подростке Вениамине, объявившем войну всеобщей безнравственности и современным порокам. Его поведение становится серьезным испытанием для окружающих. Битва за Севастополь

Битва за Севастополь

История легендарной женщины-снайпера Людмилы Павличенко, самым тяжелым испытанием для которой стала любовь, которую она могла потерять в этой жестокой войне. Коллектор

Коллектор

История, в которой главный и единственный герой сталкивается с переоценкой своих ценностей, история о любви и мести, о доверии и одиночестве, о лжи и стоимости человеческой жизни. Движение вверх

Движение вверх

Основанная на реальной история картина, рассказывающая о легендарном противостоянии баскетбольных сборных СССР и США на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Хардкор

Хардкор

Экспериментальный фантастический боевик снят от лица главного героя. Генри приходит в себя в стенах лаборатории и ничего не помнит, а события вокруг него уже набирают дикие обороты. Аритмия

Аритмия

Героем фильма, получившего гран-при «Кинотавра», стал талантливый и преданный выбранному делу доктор, работающий на «скорой». Олег заботлив, внимателен и готов рисковать, если речь идет о жизни пациента. Вот только начальство не в восторге от постоянного нарушения правил, а жена, потеряв надежду на нормальную семейную жизнь, подает на развод. 28 панфиловцев

28 панфиловцев

Фильм о легендарных бойцах 316-й стрелковой дивизии, вставших грудью против танкового полка врага, имея при себе лишь немного оружия, гранат и бутылок с зажигательной смесью.