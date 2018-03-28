Что смотреть в кино с 29 марта 

На этой неделе в кинотеатрах новый фильм Спилберга. Ему компанию составляют три комедии, две драмы и один ужастик.
Первому игроку приготовиться Ready Player One (США)
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон, ТиДжей Миллер, Саймон Пегг, Лина Уэйте
Жанр: фантастика
О фильме: В пока еще далеком 2045 году люди забросят земные дела, будут физически жить в перенаселенных городах, а интеллектуально — в виртуальном мире. Однажды создатель этого мира скончается и обнародует экстравагантное завещание, согласно которому целое состояние достанется игроку, который найдет в виртуальном мире самую секретную «пасхалку».
Каникулы президента (Россия)
Режиссер: Илья Шерстобитов
В ролях: Дмитрий Грачев, Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, Евгений Сидихин, Кирилл Васильев, Гоша Куценко
Жанр: комедия
О фильме: Президент хочет отдохнуть в Крыму по-человечески, без журналистов и свиты. В исполнении заветного желания помогает гример, который маскирует главу государства так, что не узнать. Но теперь он как две капли воды похож на некоего Валерия из города N, который прячется от коллекторов в крымском санатории.
Я сражаюсь с великанами I Kill Giants (Бельгия, Великобритания, США)
Режиссер: Андерс Вальтер Хансен
В ролях: Мэдисон Вульф, Зои Салдана, Имоджен Путс, Сидни Вэйд, Рори Джексон, Арт Паркинсон
Жанр: драма
О фильме: Барбара Торсон умеет видеть мир великанов, неприметных нормальному человеческому взгляду. Чудовища угрожают миру, и девочка вынуждена в одиночку противостоять им.
Не в себе Unsane (США)
Режиссер: Стивен Содерберг
В ролях: Джошуа Леонард, Клер Фой, Сара Стайлс, Марк Кадиш, Эми Ирвинг, Колин Вуделл
Жанр: ужасы
О фильме: Девицу преследует навязчивый кавалер, и делает это настолько аккуратно, что никто ей не верит. В ответ на просьбы о помощи ее отправляют в психушку, но даже там преследование не прекращается.
Дорогой диктатор Dear Dictator (США)
Режиссер: Лиза Аддарио, Джо Сиракьюз
В ролях: Майкл Кейн, Одейя Раш, Кэти Холмс, Сет Грин, Джейсон Биггз, Адриан Ву Жанр: комедия
О фильме: Свергнутый диктатор прячется от своих соотечественников в Америке и учит школьницу, как решить ее подростковые проблемы.
Две матери, две дочери Barrage (Люксембург, Бельгия, Франция)
Режиссер: Лаура Шредер
В ролях: Лолита Шамма, Темис Повель, Изабель Юппер, Эльза Хубен, Марья-Леена Юнкер, Чарльз Мюллер
Жанр: драма
О фильме: Кэтрин бросила дочь десять лет назад на попечение бабушки. Теперь она решает вернуться назад и наладить отношения. Но чтобы подружиться с ребенком, ей надо сначала найти общий язык со своей матерью.
Иванов (Россия)
Режиссер: Тимофей Кулябин
В ролях: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий, Дмитрий Сердюк, Александр Новин
Жанр: драма
О фильме: Фильм по пьесе А. П. Чехова «Иванов» о душевных метаниях помещика, скучающего дома с больной женой и влюбленного в молодую, цветущую соседку.
Твой выход, детка! Schatz, nimm Du sie! (Германия)
Режиссер: Свен Унтервальдт мл.
В ролях: Каролин Кебекус, Максим Мехмет, Аксель Штайн, Ясмин Швирс, Людгер Пистор
Жанр: комедия
О фильме: Отношения Марка и Тони исчерпали себя: когда-то любящие супруги теперь не хотят друг друга видеть. Тут еще обоим подворачиваются выгодные предложения по работе за границей. Казалось бы, ничто не должно остановить их полет к мечте. Кроме детей. Кто-то должен пожертвовать блестящими перспективами и остаться дома, чтобы растить ребятишек. С этого и начинаются их соревнования на звание худшего родителя.