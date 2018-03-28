Что смотреть в кино с 29 марта

На этой неделе в кинотеатрах новый фильм Спилберга . Ему компанию составляют три комедии, две драмы и один ужастик.

Первому игроку приготовиться Ready Player One (США)

Режиссер: Стивен Спилберг

Жанр: фантастика

О фильме: В пока еще далеком 2045 году люди забросят земные дела, будут физически жить в перенаселенных городах, а интеллектуально — в виртуальном мире. Однажды создатель этого мира скончается и обнародует экстравагантное завещание, согласно которому целое состояние достанется игроку, который найдет в виртуальном мире самую секретную «пасхалку».

Каникулы президента (Россия)

Жанр: комедия

О фильме: Президент хочет отдохнуть в Крыму по-человечески, без журналистов и свиты. В исполнении заветного желания помогает гример, который маскирует главу государства так, что не узнать. Но теперь он как две капли воды похож на некоего Валерия из города N, который прячется от коллекторов в крымском санатории.

Я сражаюсь с великанами I Kill Giants (Бельгия, Великобритания, США)

Режиссер: Андерс Вальтер Хансен

Жанр: драма

О фильме: Барбара Торсон умеет видеть мир великанов, неприметных нормальному человеческому взгляду. Чудовища угрожают миру, и девочка вынуждена в одиночку противостоять им.

Не в себе Unsane (США)

В ролях: Джошуа Леонард, Клер Фой, Сара Стайлс, Марк Кадиш, Эми Ирвинг , Колин Вуделл

Жанр: ужасы

О фильме: Девицу преследует навязчивый кавалер, и делает это настолько аккуратно, что никто ей не верит. В ответ на просьбы о помощи ее отправляют в психушку, но даже там преследование не прекращается.

Дорогой диктатор Dear Dictator (США)

Режиссер: Лиза Аддарио, Джо Сиракьюз

О фильме: Свергнутый диктатор прячется от своих соотечественников в Америке и учит школьницу, как решить ее подростковые проблемы.

Две матери, две дочери Barrage (Люксембург, Бельгия, Франция)

Режиссер: Лаура Шредер

Жанр: драма

О фильме: Кэтрин бросила дочь десять лет назад на попечение бабушки. Теперь она решает вернуться назад и наладить отношения. Но чтобы подружиться с ребенком, ей надо сначала найти общий язык со своей матерью.

Иванов (Россия)

Жанр: драма

О фильме: Фильм по пьесе А. П. Чехова «Иванов» о душевных метаниях помещика, скучающего дома с больной женой и влюбленного в молодую, цветущую соседку.

Твой выход, детка! Schatz, nimm Du sie! (Германия)

Режиссер: Свен Унтервальдт мл.

Жанр: комедия

О фильме: Отношения Марка и Тони исчерпали себя: когда-то любящие супруги теперь не хотят друг друга видеть. Тут еще обоим подворачиваются выгодные предложения по работе за границей. Казалось бы, ничто не должно остановить их полет к мечте. Кроме детей. Кто-то должен пожертвовать блестящими перспективами и остаться дома, чтобы растить ребятишек. С этого и начинаются их соревнования на звание худшего родителя.