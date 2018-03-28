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Жан Рено сыграет в военной драме «В ожидании Ани»
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Жан Рено сыграет в военной драме «В ожидании Ани» 

Киноафиша 16 минут назад
Фото: Киноафиша
Звезда французского кино Жан Рено («Леон», «Невезучие») присоединился к Ною Шнаппу («Очень странные дела») и Анжелике Хьюстон («Семейка Адамс») в фильме «В ожидании Ани».
Действие драмы развернется во время Второй Мировой войны в горной деревушке во Франции. В центре истории окажется юный пастух (Ной Шнапп), помогающий еврейским семьям переправлять детей в Испанию, чтобы избежать расправы нацистов.
Режиссер Бен Куксон («Почти женат») уже приступил к съемкам ленты по мотивам одноименного романа Майкла Морпурго.
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