Жан Рено сыграет в военной драме «В ожидании Ани»

Действие драмы развернется во время Второй Мировой войны в горной деревушке во Франции. В центре истории окажется юный пастух (Ной Шнапп), помогающий еврейским семьям переправлять детей в Испанию, чтобы избежать расправы нацистов.

Режиссер Бен Куксон («Почти женат») уже приступил к съемкам ленты по мотивам одноименного романа Майкла Морпурго.