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Дом кино 1 апреля отпразднует 85-летие А. Митты проведением семинара режиссера
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Дом кино 1 апреля отпразднует 85-летие А. Митты проведением семинара режиссера 

Агентство «Москва» 1 час назад
Народный артист России Александр Митта 28 марта отмечает юбилей, 1 апреля в честь режиссера в Доме кино состоится вечер, в рамках которого пройдет семинар юбиляра. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«28 марта Народному артисту России, Лауреату Государственной премии России, кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, актеру, педагогу, замечательному, талантливому человеку, большому мастеру Александру Наумовичу Митте исполняется 85 лет. 1 апреля в Большом зале Дома кино гильдия режиссеров союза кинематографистов (СК) России и киношкола А. Митты проводят вечер, посвященный юбилею мастера. Помимо поздравлений учеников, друзей и коллег в рамках вечера состоится юбилейный семинар, который проведет сам А. Митта», — говорится в сообщении.
А. Митта — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер. По первому образованию инженер-строитель: 1955 г. окончил Московский инженерно-строительный институт. Его кинематографическая биография началась в 1960 г., когда он окончил режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Михаила Ромма. Режиссер фильмов « Звонят, откройте дверь», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Экипаж», «Граница. Таежный роман» и других.
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