«Заводной апельсин» и еще 11 самых ужасных кинокартин о проникновении в дом

Приятно смотреть кино о не слишком толковых персонажах, противостоящих столь же несмышленым злоумышленникам, сидя дома в уютном кресле и зная, что в пределах своей квартиры вам ничего не грозит. Но так ли реальна эта безопасность? Закрыты ли ваши двери на все замки? Откроете ли вы незнакомцу, который назовется представителем ЖЭК или предвыборным агитатором? Действительно ли вам ничего не угрожает, когда вы переступаете порог своей «крепости»?

В Голливуде тема вторжения в жилище встречается нередко, и от просмотра подобных фильмов часто становится не по себе. Не так давно в прокат вышел хоррор «Незнакомцы: Жестокие игры», а это отличный повод вспомнить лучшие из картин, в которых героям приходилось сталкиваться со злом и жестокостью в собственном доме.

Источник: Фильм.ру «В случае убийства набирайте «М»» (1954) / Dial M for Murder

Было бы странно в данной теме обойти стороной признанного короля саспенса Альфреда Хичкока . Мы и не станем, а предложим вспомнить классический детектив мэтра под названием «В случае убийства набирайте „М“». В этой картине Хичкок в очередной раз затрагивает вопрос «идеального преступления» — теперь злоумышленник находит для убийства покорного исполнителя: пока главный герой будет создавать себе алиби, его подручный должен пробраться в дом и убить хозяйку, когда та будет говорить по телефону.

Филигранно владеющий мастерством рассказа Хичкок действие почти всей картины поместил даже не в доме, а в одной комнате, искусственно вызывая у зрителей приступы клаустрофобии, а удивительные по напряжению сцены нападения и борьбы даже сегодня заставляют сердце биться сильнее.

«Заводной апельсин» (1971) / A Clockwork Orange

Страх проникновения в дом незнакомцев не обязательно должен быть связан с фильмами ужасов — об этом могут рассказывать и триллеры, и драмы, и даже, как в случае с «Заводным апельсином» Стэнли Кубрика , фантастическая антиутопия. Другое важное отличие «Апельсина» от большинства представленных ниже фильмов — демонстрация нападения с точки зрения злоумышленников, а не их жертв. Зритель словно становится членом банды «корешей», которые творят «ультранасилие» в пейзажах и декорациях патриархальной сельской Англии.

Культовую сцену нападения на особняк и изнасилования хозяйки дома даже сегодня невозможно смотреть без содрогания — жестокость, с которой молодые бандиты «куражатся», перекрывает ужас даже самых свирепых слэшеров.

«Последний дом слева» (1972) / The Last House on the Left

О дебютной картине Уэса Крейвена сегодня вспоминают нечасто — во-первых, положа руку на сердце, последующие его работы были лучше. А во-вторых, ремейк 2009 года отбил последнюю охоту пересматривать зашкаливающе жестокий оригинальный «Последний дом слева». Но в контексте сегодняшней подборки лента Крейвена подходит как нельзя лучше — герои фильма сами пускают к себе в дом убийц, прикинувшихся попавшими в аварию страховыми агентами.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что злодеи останавливаются в доме пары, дочь которой только что была ими изнасилована и убита — Крейвен всегда отлично умел максимально туго затянуть сюжетные узлы. Особая кровавость фильма (картина получила прокатный рейтинг X) объясняется просто — автор находился под впечатлением от преступлений Чарльза Мэнсона , вламывавшегося в дома с особой яростью.

«Мыс страха» (1991) / Cape Fear

Строго говоря, главный злодей триллера Мартина Скорсезе «Мыс страха» не вламывается в особняк главного героя, а вторгается на большую лодку, настоящий плавучий дом, где семья преследуемого им адвоката намерена скрыться от бывшего заключенного. Разница, впрочем, невелика, больше того, лодку уносит течение, и у пленников психопата нет возможности выйти на улицу и убежать, произойди вторжение на суше. Тем самым Скорсезе ставит персонажей в еще более жесткие условия — здесь-то уж точно придется участвовать в схватке не на жизнь, а на смерть, обратной дороги нет.

Кино пугает еще и тем, что злодей — настоящий психопат, который одержим уничтожением конкретной семьи, жестокость персонажа Роберта Де Ниро в какой-то момент перестает опираться на обиду или злость, она заполоняет всю темную душу убийцы и насильника.

«Забавные игры» (1997) / Funny Games

Казалось бы, что может быть безопаснее двух вежливых подростков в ослепительно белых одеждах у дверей дома, потревоживших ваш отдых ранним утром? Мало ли что могло случиться — они заблудились или, возможно, хотят вручить рекламные листки, а может быть, им просто по-соседски нужно немного сахара. Но нет, в фильме «Забавные игры» Михаэля Ханеке два молодых человека, Петер и Пауль, несут смерть хозяевам, открывшим им дверь дома.

Кино больно ударило по зрителю — зло никогда не было столь обыденным и даже привлекательным, ему всегда нужны были какие-то мотивы, кроме банального, но в то же время немыслимого «потому что мы так хотим». Ханеке сломал барьеры, которые раньше казались неприступной стеной, ограждающей нас от ужасов.

«Комната страха» (2002) / Panic Room

Незаслуженно задвигаемый на третий план триллер Дэвида Финчера «Комната страха» и без наших подсказок заслуживает неоднократного к нему возвращения — это блистательно разыгранная напряженная история о двух хозяйках дома, матери и дочери, оказавшихся в плену собственного убежища, используемого в качестве последнего средства защиты от нежелательного вторжения в дом.

Во многом благодаря впечатляющим актерским работам — Джоди Фостер Кристен Стюарт против Джареда Лето и Фореста Уитакера — картина смотрится на одном дыхании, ну а про то, что неприступная крепость внутри дома может оказаться смертельной ловушкой для ее обитателей, и говорить не нужно, Финчер — достойный последователь Хичкока, в его фильмах всегда есть место неожиданным поворотам сюжета и удивительным трансформациям героев и злодеев.

«Незнакомцы» (2008) / The Strangers

Не хотим вас расстраивать, но к оригинальным «Незнакомцам» новый фильм «Незнакомцы: Жестокие игры» имеет весьма отдаленное отношение — по большому счету авторы сиквела всего лишь использовали те же маски, что и десять лет назад. Так что два фильма разительно отличаются, и преимущество, разумеется, на стороне первой ленты. Главные герои в ней имели хоть и весьма пунктирную, но любопытную предысторию — Лив Тайлер и Скотт Спидмен играли поссорившуюся и готовую к расставанию пару, однако их конфликт прерывает появление трех субъектов в масках, нагло проникнувших в дом.

Создатели «Незнакомцев» в титрах указывают о реальности подобной истории, но принимать эти слова буквально не нужно — это всего лишь предостережение легкомысленным домохозяевам, готовым распахнуть двери любому гостю.

«Тебе конец!» (2011) / You’re Next

В слэшере «Тебе конец!» режиссера Адама Вингарда главную роль исполняют не актеры, а маски — на сей раз, в отличие от «Незнакомцев», преследователи выбрали образы животных: лисы, тигра и овцы. В остальном сюжет картины довольно стандартен — большое, но не слишком дружное семейство собирается на торжественный ужин в особняке на окраине города, а здесь их уже ждут маньяки с арбалетами, топорами, острой проволокой и глушилкой мобильной связи.

Свои убийства зловещие гости обставляют театральными позами и неизменным кровавым посланием «Ты следующий!», однако и на них находится управа — кое-кому из присутствующих на ужине не хочется умирать. Развязка с объяснением мотивов несколько портит впечатление от ленты, но зрителя в любом случае настораживает — держите двери на замке.

«Судная ночь» (2013) / The Purge

Не все сюжетные эксперименты с историей о вторжениях оказываются удачными, но «Судная ночь» — это настоящий прыжок вперед. Главные герои фильма оказываются жертвами нападения не случайно, больше того, они знают, что могут подвергнуться атаке и даже готовы к ее отражению. Конечно, все идет не по плану, и заранее приготовленные ловушки и системы сдерживания не срабатывают, но общая атмосфера в истории, согласитесь, совсем иная.

Перед жаждой безнаказанно убивать здесь оказываются бессильны запоры и решетки, злодеев не останавливают мольбы о пощаде и ответный огонь — культ насилия и страсть американцев к оружию возведены в степень, а потворство законодателей порокам выставлено напоказ. Как ни странно, зрителям ультранасилие пришлось по вкусу, и фильм получил уже два продолжения.

«Кто там?» (2015) / Knock Knock

Завязка триллера Элая Рота «Кто там?» похожа на воплощение сокровенных мужских грез — семья главного героя оставила его в огромном доме одного, а с наступлением темноты в двери особняка стучатся две горячие девушки, промокшие с ног до головы.

Герой Киану Ривза принимает незнакомок у себя, позволяет им привести себя в порядок и согреться, пока к дому едет такси, но внезапно (внезапно?) знакомство оборачивается сексом, и вот мужчина уже оказывается в заложниках у двух наглых вымогательниц — угрожая сообщить в полицию об изнасиловании, девицы устраивают в доме настоящий шабаш.

Элай Рот никогда не стеснялся экспериментировать, не обращая внимания на брюзжание критиков. Вот и в этот раз он снял фильм о вторжении для поколения фейсбука и инстаграма, где социальные сети становятся оружием столь же опасным и действенным, как пистолет или нож.

«Тишина» (2016) / Hush

Отсутствие мотивов у нападающего — едва ли не самое страшное, что отличает фильмы о вторжениях от других хорроров. Такие фильмы показывают, насколько мы беззащитны перед Абсолютным злом, не нуждающимся в причинах нападать.

Героиня триллера «Тишина» становится объектом преследования со стороны неизвестного в маске, посетившего ее загородный дом. Ситуацию усугубляет тот факт, что особняк расположен далеко от других домов, а сама героиня еще в детстве потеряла слух и голос, а потому не может позвать на помощь традиционными средствами. Впрочем, привычка жить в тишине дает женщине и преимущество перед зловещим гостем — она чувствует передвижения незнакомца иными способами.

«Не дыши» (2016) / Don’t Breathe

Превратить охотника в жертву — не новый художественный прием, а в контексте того, что вломившиеся на частную территорию злодеи должны быть хозяином наказаны, он и вовсе выглядит справедливо и здраво, но не в случае с триллером «Не дыши».

Его герои, три подростка, вламываются в дом слепого ветерана войны, живущего в запущенном доме на окраине города. Горе-разбойникам всего-то надо — найти, где старик прячет свои накопления, да тихонько сбежать, пока слепой шарит в поисках своей трости. Но не тут-то было — и дом оказывается наполнен секретами, и дед еще вполне может за себя постоять, а главное — в подвале дома скрыта тайна, раскрытие которой хозяином не приветствуется, а значит, вломившиеся должны быть уничтожены любой ценой.