В столице Башкирии покажут кино о человеке, спасшем мир от ядерной войны

В Лаборатории политического кино БАГСУ 29 марта в 18:30 состоится показ фильма «Человек, который спас мир». Он проводится при поддержке Центра документального кино в Москве. Фильм рассказывает подлинную и захватывающую историю о неизвестном широкой публике герое — Станиславе Петрове . Человек, в одиночку предотвративший полномасштабную ядерную мировую войну, теперь вынужден заново находить смысл жизни. Полудокументальная лента получила престижные награды на многих международных фестивалях. 26 сентября 1983 года подполковник Петров, находясь на дежурстве на командном пункте «Серпухов-15», получил информацию от космической системы раннего ракетного предупреждения «Око» о запуске пяти ядерных ракет с американских баз. После долгих раздумий Петров счел тревогу ложной. Благодаря его решению удалось предотвратить ошибочный ответный удар по США и их союзникам в НАТО , что могло бы привести к полномасштабной ядерной войне. Мэтт Дэймон и Кевин Костнер. Проведенное расследование показало, что система и правда дала сбой. В фильме приняли участие звёзды голливудского кино Уолтер Кронкайт, Роберт де Ниро По окончании ленты её зрители смогут обсудить картину вместе с руководителем лаборатории Сергеем Лаврентьевым