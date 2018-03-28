Звезда фильма «Разные судьбы» так и не смогла подарить третьему супругу ребенка

Актриса Татьяна Пилецкая хорошо известна зрителям по ролям в таких знаменитых советских фильмах, как «Зеленая карета», «Княжна Мери», «Разные судьбы», «Сильва» — всего на ее счету 45 кинокартин и более 100 ролей в театре.

Съемки в фильме «Разные судьбы» стали ключевыми в актерской карьере артистки. После выхода фильма на большие экраны Татьяна получала огромное количество гневных писем — зрители обвиняли ее в жестокости и злости, а Пилецкая пыталась объяснить, что это всего лишь роль. Впрочем, многие писали и восхищенные письма и благодарили артистку за такую потрясающую игру. Более того, после фильма ей стало совсем мало поступать предложений. «Все смотрели фильм, на меня и говорили, что у меня глаза злые, я с такими глазами не нужна», — вспоминает артистка.

Первым супругом Пилецкой стал военный офицер. У них в браке родилась дочка — почти сразу после рождения Татьяне пришлось поехать вслед за мужем на Север. Через некоторое время Татьяна вернулась в Москву — ее дочь жила у бабушки, а супруг остался в Мурманске и навещал семью во время отпуска. «Меня настолько захватила работа и кинематограф, что о семье я в вообще не переживала», — говорит артистка. С первым мужем Пилецкая прожила в браке 15 лет — даже после развода они продолжили общаться.

Татьяна приняла решение развестись после того, как влюбилась — ее вторым супругом стал актер Вячеслав Тимошин . Впрочем, через 10 лет они расстались — Татьяна узнала об измене мужа. «Предательство нельзя простить», — уверена Пилецкая.

Третий брак стал наконец счастливым — артистка вышла замуж за Бориса Агешина — пара вместе вот уже более 40 лет. Несмотря на то, что Борис младше супруги на 12 лет, разница в возрасте не стала для них проблемой, хотя Пилецкая признается, что, идя в ЗАГС, она очень смущалась.

К сожалению, у Татьяны и Бориса нет общих детей. «Естественно я хотела, чтобы от наших любимых людей были дети. Но не сложилось», — признается актриса. У нее есть только одна дочка от первого брака.