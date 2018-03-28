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В сети появился постер к триллеру «Конечная» с Марго Робби
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В сети появился постер к триллеру «Конечная» с Марго Робби 

Fancy Journal 46 минут назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия RLJE Films опубликовала постер к предстоящему триллеру «Конечная» с Марго Робби в главной роли. Режиссером и сценаристом фильма выступает Вон Стайн.
«Конечная» расскажет историю двух наемных убийц, берущихся выполнить смертельно опасное задание за приличное вознаграждение… Но что-то идет не так, когда киллеры встречают бойкую девушку, которая жаждет мести.
В картине также снимаются Саймон Пегг («Звездный путь»), Майк Майерс («Остин Пауэрс»), Макс Айронс («Белая королева») и Декстер Флетчер («Пипец»). Продюсируют проект Марго Робби, Том Акерли, Джоуси МакНамара, Дэвид Баррон и Эрианн Фрайзер. Мировая премьера «Конечной» назначена на 11 мая 2018 года.
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