В сети появился постер к триллеру «Конечная» с Марго Робби

Киностудия RLJE Films опубликовала постер к предстоящему триллеру «Конечная» с Марго Робби в главной роли. Режиссером и сценаристом фильма выступает Вон Стайн.

«Конечная» расскажет историю двух наемных убийц, берущихся выполнить смертельно опасное задание за приличное вознаграждение… Но что-то идет не так, когда киллеры встречают бойкую девушку, которая жаждет мести.