В сети появился постер к триллеру «Конечная» с Марго Робби 

Киностудия RLJE Films опубликовала постер к предстоящему триллеру «Конечная» с Марго Робби в главной роли. Режиссером и сценаристом фильма выступает Вон Стайн.
«Конечная» расскажет историю двух наемных убийц, берущихся выполнить смертельно опасное задание за приличное вознаграждение… Но что-то идет не так, когда киллеры встречают бойкую девушку, которая жаждет мести.
В картине также снимаются Саймон Пегг («Звездный путь»), Майк Майерс («Остин Пауэрс»), Макс Айронс («Белая королева») и Декстер Флетчер («Пипец»). Продюсируют проект Марго Робби, Том Акерли, Джоуси МакНамара, Дэвид Баррон и Эрианн Фрайзер. Мировая премьера «Конечной» назначена на 11 мая 2018 года.