В Сети появился трейлер фильма «Конечная» с Марго Робби

В основу сюжета легла история двух наемных убийц. Они берутся за очередное дело, но понимают, что все это может кончиться очень плохо.

Премьера ленты запланирована на 11 мая.

Добавим, на днях в Сети появился и второй трейлер «Фантастических тварей». Видеоролик можно посмотреть на официальном канале студии Warner Bros. в Youtube.

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