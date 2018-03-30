Ещё
В Сети появился трейлер фильма «Конечная» с Марго Робби
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сети появился трейлер фильма «Конечная» с Марго Робби 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
На Youtube появился первый официальный трейлер фильма «Конечная». Главную роль в нем исполнила актриса Марго Робби, а режиссером стал Вон Стайн. Также в киноленте задействованы актеры Декстер Флетчер, Макс Айронс, Саймон Пегг и Майк Майерс.
В основу сюжета легла история двух наемных убийц. Они берутся за очередное дело, но понимают, что все это может кончиться очень плохо.
Премьера ленты запланирована на 11 мая.
Добавим, на днях в Сети появился и второй трейлер «Фантастических тварей». Видеоролик можно посмотреть на официальном канале студии Warner Bros. в Youtube.
Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram
Мир24: последние новости
Сериал «Дурная кровь» на телеканале «МИР»: как провинциалка покоряла Москву «Д’Артаньян и три мушкетера»: страсти французского двора «Я не гений. Я – единственный». Главные цитаты Сергея Мавроди
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»67
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией150
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение