В Сети появился трейлер фильма «Конечная» с Марго Робби 

На Youtube появился первый официальный трейлер фильма «Конечная». Главную роль в нем исполнила актриса Марго Робби, а режиссером стал Вон Стайн. Также в киноленте задействованы актеры Декстер Флетчер, Макс Айронс, Саймон Пегг и Майк Майерс.
В основу сюжета легла история двух наемных убийц. Они берутся за очередное дело, но понимают, что все это может кончиться очень плохо.
Премьера ленты запланирована на 11 мая.
Добавим, на днях в Сети появился и второй трейлер «Фантастических тварей». Видеоролик можно посмотреть на официальном канале студии Warner Bros. в Youtube.
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