«Застряла в образе»: Марго Робби в трейлере к новому фильму не впечатлила поклонников

Голливудская актриса Марго Робби исполнила одну из главных ролей в новом фильме «Конечная». На днях миру был представлен трейлер картины, где, судя по образу злодейки, Марго вновь вошла в амплуа Харли Квин из «Отряда самоубийц».

В скором времени в кинотеатрах США будет представлен новый фильм «Конечная» с очаровательной Марго Робби, исполняющей главную роль эксцентричной злодейки-официантки. А пока поклонникам голливудской звезды был представлен трейлер фильма, который, к слову, весьма разочаровал почитателей, ожидавших увидеть от актерской игры Марго что-то новенькое и уникальное.

В новой картине голливудская звезда играет милую официантку, которая ведет двойную жизнь и на досуге предпочитает изощренно пытать и обманывать. Публика отметила, что, судя по трейлеру, безумная и красивая суперзлодейка по мимике и жестам крайне похожа на предыдущие роли Марго Робби, а именно — на подругу Джокера Харли Квин из фильма «Отряд самоубийц».

А потому огорченные фанаты раскритиковали картину, отмечая, что ранее поразившая своим актерским талантом Марго напрочь застряла в образе, и никак не может выйти из ранее имевшего успех амплуа, делая всех своих отрицательных героев совершенно одинаковыми. «Марго тут будто второй раз Харли Квин играет» «Она застряла в этом образе. Везде одинаковые ужимки, безумный взгляд. В Тоне то же самое было» «Уже не интересно на нее смотреть. Особенно в этом фильме. Снова Харли» «Мимика Джокера и безумный взгляд. Марго играет, что видит» «Трейлер совсем не понравился»