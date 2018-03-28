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Netflix не участвует в основной программе Канн
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Netflix не участвует в основной программе Канн 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Стриминговые платформы больше не смогут представлять свои картины в основной программе Каннского кинофестиваля и бороться за его главную награду. Об этом сообщил директор фестиваля Тьерри Фремо.
Эти правила начнут действовать на 71-ом кинофестивале, который пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Участвовать в смотре смогут только те фильмы, которые выходят в кинопрокат.
В 2017 году в основную программу Каннского кинофестиваля попали ленты Netflix "Окча" и "Истории семьи Майровиц". Тогда представители французского кинематографа раскритиковали решение организаторов: по их мнению, фильмы стриминговых каналов не могут конкурировать с прокатными лентами.
Проблема в том, что канал Netflix не собирается выпускать свои картины во французский кинопрокат из-за местных законодательных правил, которые не согласуются с бизнес-моделью интернет-сервиса, а это воспринимается местными дистрибьюторами как потенциальная потеря прибыли.
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