Netflix не участвует в основной программе Канн

Стриминговые платформы больше не смогут представлять свои картины в основной программе Каннского кинофестиваля и бороться за его главную награду. Об этом сообщил директор фестиваля Тьерри Фремо.

Эти правила начнут действовать на 71-ом кинофестивале, который пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. Участвовать в смотре смогут только те фильмы, которые выходят в кинопрокат.

В 2017 году в основную программу Каннского кинофестиваля попали ленты Netflix "Окча" и "Истории семьи Майровиц". Тогда представители французского кинематографа раскритиковали решение организаторов: по их мнению, фильмы стриминговых каналов не могут конкурировать с прокатными лентами.

Проблема в том, что канал Netflix не собирается выпускать свои картины во французский кинопрокат из-за местных законодательных правил, которые не согласуются с бизнес-моделью интернет-сервиса, а это воспринимается местными дистрибьюторами как потенциальная потеря прибыли.