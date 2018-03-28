«Пионер» представил в суде доказательство ввоза в Россию копии фильма «Диван Сталина»

Кинотеатр «Пионер» на заседании Дорогомиловского районного суда представил электронный билет на самолет в Москву режиссера фильма «Диван Сталина» Фанни Ардан — в качестве доказательства, что копия фильма была ввезена в Россию для фестивального показа в кинотеатре, благодаря чему для показа фильму не требуется получать прокатное удостоверение. Тем самым кинотеатр пытается оспорить штраф в 80 тысяч рублей, который ранее наложил по жалобе Минкульта мировой суд.

«Это электронный билет — распечатка с электронной почты электронного билета, там указаны фамилия и двойное имя — Фанни Ардан Маргерит», — сообщил в суде представитель компании «Чентромобиле Пионер», управляющей кинотеатром «Пионер», представляя документ при приобщении его к материалам дела.

Ранее Минкультуры потребовало оштрафовать компанию «Чентромобиле Пионер», — за показ фильма «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. О претензиях Минкультуры к этому фильму стало известно после того, как министерство раскритиковало показ другого фильма о советском лидере — «Смерть Сталина».

«О том, что Фанни Ардан сама физически ввезла фильм, я услышал только сегодня на момент составления протокола», — сообщил на это представитель министерства культуры. Он отметил, что билет Фанни Ардан в Россию не доказывает факта, что она лично привезла в Россию копию фильма.