Суд не стал снижать второй штраф в 100 тысяч рублей «Пионеру» за показ «Смерти Сталина»

Дорогомиловский районный суд Москвы оставил в силе решение мирового судьи о втором штрафе для кинотеатра «Пионер» в 100 тысяч рублей за показ фильма «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения, передает корреспондент RNS зала суда.

Судья встал на сторону Минкульта , постановив, что министерство соблюло утвержденную процедуру уведомления об отзыве прокатного удостоверения у фильма, уведомив об этом дистрибьютора фильма, компанию «Вольга Фильм», а также разместив соответствующие сообщения на официальном сайте.

Всего по трем заявлениям Минкульуры за показ фильма кинотеатр оштрафован на 280 тысяч рублей. Ранее в пятницу суд рассмотрел апелляционную жалобу «Пионера» по первому штрафу в 100 тысяч рублей и также отклонил ее, оставив в силе решение мирового судьи.

«Смерть Сталина» — комедия, которая должна была показываться в российских кинотеатрах в начале года, но незадолго до проката министерство культуры отозвало у картины прокатное удостоверение, тем самым запретив показывать фильм в кинотеатрах. Но «Пионер» показал фильм на нескольких сеансах, что и вызвало претензии министерства. Аргументируя это решение кинотеатра, защита «Пионера» утверждала, что на момент показа фильма в кинотеатре у компании не было соответствующего закону уведомления министерства культуры об отзыве прокатного удостоверения. С другой стороны, утверждал в суде представитель «Пионера», в материалах дела не было представлено доказательств того, что показ фильма в принципе был.