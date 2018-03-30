Суд не стал снижать второй штраф в 100 тысяч рублей «Пионеру» за показ «Смерти Сталина» 

Дорогомиловский районный суд Москвы оставил в силе решение мирового судьи о втором штрафе для кинотеатра «Пионер» в 100 тысяч рублей за показ фильма «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения, передает корреспондент RNS зала суда.
Судья встал на сторону Минкульта, постановив, что министерство соблюло утвержденную процедуру уведомления об отзыве прокатного удостоверения у фильма, уведомив об этом дистрибьютора фильма, компанию «Вольга Фильм», а также разместив соответствующие сообщения на официальном сайте.
Всего по трем заявлениям Минкульуры за показ фильма кинотеатр оштрафован на 280 тысяч рублей. Ранее в пятницу суд рассмотрел апелляционную жалобу «Пионера» по первому штрафу в 100 тысяч рублей и также отклонил ее, оставив в силе решение мирового судьи.
«Смерть Сталина» — комедия, которая должна была показываться в российских кинотеатрах в начале года, но незадолго до проката министерство культуры отозвало у картины прокатное удостоверение, тем самым запретив показывать фильм в кинотеатрах. Но «Пионер» показал фильм на нескольких сеансах, что и вызвало претензии министерства. Аргументируя это решение кинотеатра, защита «Пионера» утверждала, что на момент показа фильма в кинотеатре у компании не было соответствующего закону уведомления министерства культуры об отзыве прокатного удостоверения. С другой стороны, утверждал в суде представитель «Пионера», в материалах дела не было представлено доказательств того, что показ фильма в принципе был.