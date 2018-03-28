Суд подтвердил штраф кинотеатру «Пионер» за показ фильма «Диван Сталина» без прокатного удостоверения

Дорогомиловский суд признал законным штраф в размере 80 тыс. руб. столичного кинотеатра «Пионер» за показ фильма «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

«Решение судебного участка №208 района Дорогомилово оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказала она.

Ранее сообщалось, что мировой суд по требованию министерства культуры РФ оштрафовал столичный кинотеатр «Пионер» на 80 тыс. руб. за показ французского фильма «Диван Сталина» режиссера Фанни Ардан без прокатного удостоверения. Фильм был показан в рамках международного кинофестиваля «Наконец-то в кино».