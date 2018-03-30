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Суд признал законным штраф кинотеатра «Пионер» за показ «Смерти Сталина» без прокатного удостоверения
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Суд признал законным штраф кинотеатра «Пионер» за показ «Смерти Сталина» без прокатного удостоверения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Дорогомиловский суд признал законным штраф в 280 тыс. руб. столичного кинотеатра «Пионер» за три показа фильма «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Евгения Горохова.
«Решение мирового суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — сказала она.
Ранее мировой судья судебного участка №208 района Дорогомилово рассмотрел три административных иска от министерства культуры РФ к «Пионеру» по факту трех показов фильма «Смерть Сталина» без прокатного удостоверения. Согласно решению судьи, по каждому иску кинотеатр признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ («Осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм»), и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб. по двум искам и 80 тыс. руб. по третьему.
Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи. По сообщениям СМИ, в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте 25 января состоялся показ фильма «Смерть Сталина». В кассах кинотеатра журналистам сообщили, что все билеты на сеансы раскуплены вплоть до 3 февраля. Впоследствии Минкульт предупредил об ответственности кинотеатров за показ фильма без прокатного удостоверения. В ведомстве напомнили, что осуществление на территории страны проката фильма и (или) его показа без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Позже кинотеатр «Пионер» объявил о прекращении показа фильма «Смерть Сталина» с 27 января.
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