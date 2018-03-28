В США начались съемки фильма «Капитан Марвел»

Об этом сообщает Los Angeles Times. Новый экшн расскажет историю, произошедшую в 90-х годах XX века.

По сюжету, пилот США Кэрол Данверс (его роль исполнит Бри Ларсон ) получает удивительную силу в результате встречи с пришельцами и становится одним из самых сильных супергероев во Вселенной.

Это, определенно, на руку землянам: ведь планета оказывается в самом центре войны между двумя расами инопланетян.

Премьера картины запланирована на март 2019 года.