Вышел трейлер фильма о Дафне и Велме из «Скуби-Ду» 

В Сети появился первый (и, возможно, последний) трейлер фильма «Дафна и Велма». Это история о том, как девушки познакомились и что они делали до того, как присоединиться к банде Скуби-Ду.
В школе, где учатся девочки, происходит что-то странное. Ученики исчезают, дети зомбируются, а еще эти роботы и уборщицы… Расследовать приходится самостоятельно, ведь никому нельзя доверять. Первое дело Дафны и Велмы на их сложном геройском пути.
Главных героинь в фильме сыграли Сара Джеффри и Сара Гилман. В широкий прокат картина не выйдет, но с 22 мая ее можно будет посмотреть на DVD, Blu-ray и в цифровом виде. Если вы, конечно, и правда фанат Скуби-Ду. Последнего, правда, в трейлере не замечено.
Источник: Rapid Trailer
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