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Трейлер фильма «Тайна дома с часами» появился в сети
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Трейлер фильма «Тайна дома с часами» появился в сети 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
По книги американского писателя Джона Беллэрса сценраий написал Эрик Крипке, он же — сопродюсер фильма. Главные роли доставлись Джек Блэк и Кейт Бланшетт.
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