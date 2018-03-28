Вышел трейлер нового фильма с Кейт Бланшетт

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер фильма «Тайна дома с часами».

Мальчик Льюис переезжает жить к своему дяде Джонатану. Он скоро понимает, что его дядя и их соседка занимаются колдовством. Втроем им предстоит найти в доме часы, которые отсчитывают время до конца света и спасти мир.

Фильм является экранизацией готического романа Джона Беллэрса «Дом с часами на стене», вышедшего в печать еще в 1973 году.

Премьера фильма в США назначена на 21 сентября 2018 года. В октябре 2018 года фильм смогут увидеть и российские телезрители.