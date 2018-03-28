Спасти мир и заработать: 15 самых кассовых фильмов про супергероев

Список самых кассовых фильмов всех времен* все еще возглавляют «Звездные войны: Пробуждение силы», «Аватар» и «Титаник». Но кино по комиксам уже дышит им в затылок — на днях «Черная Пантера» добралась до пятого места. И то ли еще будет, когда выйдет «Война бесконечности», которая уже бьет рекорды по просмотру трейлеров и предпродажам билетов.

Мир изменился, и комиксы теперь не удел гиков и задротов. А вы видели все фильмы этого списка?

Черная Пантера $ 633,2 млн Черная Пантера

Мстители $ 623,4 млн Мстители

Темный рыцарь $ 534,9 млн Темный рыцарь

Мстители: Эра Альтрона $ 459 млн Мстители: Эра Альтрона

Темный рыцарь: Возрождение легенды $ 448,1 млн Темный рыцарь: Возрождение легенды

Чудо-женщина $ 412,6 млн Чудо-женщина

Железный человек $ 409 млн Железный человек

Первый мститель: Противостояние $ 408,1 млн Первый мститель: Противостояние

Человек-паук $ 403,7 млн Человек-паук

Стражи Галактики. Часть 2 $ 389,8 млн Стражи Галактики. Часть 2 + дополнительные материалы

Человек-паук 2 $ 389,8 млн Человек-паук 2 Дэдпул $ 636,1 млн Дэдпул

Человек-паук 3: Враг в отражении $ 336,5 млн Человек-паук 3: Враг в отражении

Человек-паук: Возвращение домой $ 334,2 млн Человек-паук: Возвращение домой

Стражи Галактики $ 333,2 млн Стражи Галактики

* — на основании данных о кассовых сборах в США