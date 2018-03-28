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Спасти мир и заработать: 15 самых кассовых фильмов про супергероев
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Спасти мир и заработать: 15 самых кассовых фильмов про супергероев 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Список самых кассовых фильмов всех времен* все еще возглавляют «Звездные войны: Пробуждение силы», «Аватар» и «Титаник». Но кино по комиксам уже дышит им в затылок — на днях «Черная Пантера» добралась до пятого места. И то ли еще будет, когда выйдет «Война бесконечности», которая уже бьет рекорды по просмотру трейлеров и предпродажам билетов.
Мир изменился, и комиксы теперь не удел гиков и задротов. А вы видели все фильмы этого списка?
Черная Пантера $ 633,2 млн  Черная Пантера
Мстители $ 623,4 млн  Мстители
Темный рыцарь $ 534,9 млн  Темный рыцарь
Мстители: Эра Альтрона $ 459 млн  Мстители: Эра Альтрона
Темный рыцарь: Возрождение легенды $ 448,1 млн  Темный рыцарь: Возрождение легенды
Чудо-женщина $ 412,6 млн  Чудо-женщина
Железный человек $ 409 млн  Железный человек
Первый мститель: Противостояние $ 408,1 млн  Первый мститель: Противостояние
Человек-паук $ 403,7 млн  Человек-паук
Стражи Галактики. Часть 2 $ 389,8 млн  Стражи Галактики. Часть 2 + дополнительные материалы
Человек-паук 2 $ 389,8 млн  Человек-паук 2  Дэдпул $ 636,1 млн  Дэдпул
Человек-паук 3: Враг в отражении $ 336,5 млн  Человек-паук 3: Враг в отражении
Человек-паук: Возвращение домой $ 334,2 млн  Человек-паук: Возвращение домой
Стражи Галактики $ 333,2 млн  Стражи Галактики
* — на основании данных о кассовых сборах в США
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