Зорро уже не тот: последние фотографии Антонио Бандераса удивили фанатов

Испанского и американского актера Антонио Бандераса все знают и любят по фильмам «Маска Зорро», «Отчаянный», «Двое — это слишком», «13-й воин», благодаря которым он и прославился в 90-х. Позже последовали работы в картинах «Фрида», «Дети шпионов», озвучка Кота в сапогах в трилогии «Шрек». В общем, мы отлично помним и всегда узнаем горячего испанского актера.

Но несколько дней назад армию поклонников всколыхнули фотографии папарацци, которые были сделаны в родном городе актера Малага во время ежегодных пасхальных празднований. Фанатов удивил внешний вид Антонио Бандераса — 57-летний актер был налысо побрит и без бровей.

Каждый год Бандерас приезжает в родной город на Страстную неделю (Semana Santa), которая в этому году проходит с 25 марта по 1 апреля. В понедельник актера засняли на балконе отеля, откуда он вместе с 21-летней дочерью Стеллой смотрел на праздничные шествия.

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Mar 10, 2018 at 3:28pm PST Актер побрил голову и брови ради роли во втором сезоне сериала National Geographic «Гений» (первый сезон рассказывал историю Альберта Эйнштейна ). Новый сезон будет посвящен жизни художника Пабло Пикассо , для сходства с которым в зрелом возрасте актер и изменил внешность.

With Poppy Delevingne, #MarieThérèseWalter in #Picasso, shooting #Genius. I'll keep you posted! #ComingSoon #Repost @poppydelevingne @natgeochannel

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Feb 6, 2018 at 4:40am PST Кадр из сериала «Гений».

A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on Mar 21, 2018 at 4:12am PDT На премьере телесериала в Мадриде.

Нельзя сказать, что Бандерас без волос стал копией знаменитого художника, все-таки надо видеть его в кадре. Но надеемся, что такая жертва окажется оправданной.

Трейлер нового сезона сериала National Geographic.