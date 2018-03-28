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Зорро уже не тот: последние фотографии Антонио Бандераса удивили фанатов
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Зорро уже не тот: последние фотографии Антонио Бандераса удивили фанатов 

Bigpicture.ru 43 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Испанского и американского актера Антонио Бандераса все знают и любят по фильмам «Маска Зорро», «Отчаянный», «Двое — это слишком», «13-й воин», благодаря которым он и прославился в 90-х. Позже последовали работы в картинах «Фрида», «Дети шпионов», озвучка Кота в сапогах в трилогии «Шрек». В общем, мы отлично помним и всегда узнаем горячего испанского актера.
Но несколько дней назад армию поклонников всколыхнули фотографии папарацци, которые были сделаны в родном городе актера Малага во время ежегодных пасхальных празднований. Фанатов удивил внешний вид Антонио Бандераса — 57-летний актер был налысо побрит и без бровей.
Каждый год Бандерас приезжает в родной город на Страстную неделю (Semana Santa), которая в этому году проходит с 25 марта по 1 апреля. В понедельник актера засняли на балконе отеля, откуда он вместе с 21-летней дочерью Стеллой смотрел на праздничные шествия.
A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on  Mar 10, 2018 at 3:28pm PST  Актер побрил голову и брови ради роли во втором сезоне сериала National Geographic «Гений» (первый сезон рассказывал историю Альберта Эйнштейна). Новый сезон будет посвящен жизни художника Пабло Пикассо, для сходства с которым в зрелом возрасте актер и изменил внешность.
With Poppy Delevingne, #MarieThérèseWalter in #Picasso, shooting #Genius. I'll keep you posted! #ComingSoon #Repost @poppydelevingne @natgeochannel
A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on  Feb 6, 2018 at 4:40am PST  Кадр из сериала «Гений».
A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) on  Mar 21, 2018 at 4:12am PDT  На премьере телесериала в Мадриде.
Нельзя сказать, что Бандерас без волос стал копией знаменитого художника, все-таки надо видеть его в кадре. Но надеемся, что такая жертва окажется оправданной.
Трейлер нового сезона сериала National Geographic.
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