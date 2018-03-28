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Стало известно, кто отправится в «Путешествие доктора Дулиттла» вместе с Робертом Дауни-младшим
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Стало известно, кто отправится в «Путешествие доктора Дулиттла» вместе с Робертом Дауни-младшим 

Ревизор.ru 37 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Компанию Дауни-младшему составят Эмма Томпсон, Рами Малек, Октавия Спенсер, Рэйф Файнс, Кумэйл Нанджиани, Селена Гомес, Крэйг Робинсон, Кармен Эджого, Том Холланд, Марион Котийяр, Фрэнсис де ла Тур, Джон Сина. Все они озвучат представителей животного мира. А Антонио Бандерас и Майкл Шин исполнят роли пирата Рассули и персонажа по имени Мадфлай соответственно. Режиссерское кресло в новом проекте займет Стивен Гейган. Фильм о докторе, понимающем язык животных, спродюсируют Джо Рот, Джефф Киршенбаум и супруги Дауни. Российская премьера киноленты намечена на 23 мая 2019 года.
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