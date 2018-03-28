Маковецкий Сергей Васильевич

Дата рождения: 13 июня 1958 года

Место рождения: Украина, Киев

Знак Зодиака: Близнецы

Детство у Сергея Маковецкого было трудным. Своего отца он не помнит, потому что тот бросил семью почти сразу после рождения сына. Мама, фамилию которой он носит, работала на заводе. Жили сперва в бараке, а потом дали комнату в общежитии. Мальчик часто был предоставлен сам себе и потому рос самостоятельным. Несмотря на минимальную материнскую заботу, Сергей хорошо учился, посещал секции водного пола и фигурного катания, а еще мечтал быть детским врачом. Но судьба распорядилась по-другому. В школьной театральной студии ставили пьесу «Лес» Островского и Маковецкого почти насильно заставили сыграть в ней одну из главных ролей — Несчастливцева. После ошеломительного успеха всем стало понятно, что Сергей прирожденный артист. Главное, что это понял и он сам. Но первая попытка поступить после школы в театральный вуз родного города оказалась неудачной. Молодому человеку пришлось коротать целый год рабочим сцены в местном драмтеатре. В школу-студию Московского художественного театра Маковецкого тоже не приняли. Посчитали, что дефекты речи юноши будет не исправить.

Путевку в жизнь ему дало Щукинское училище, которое он окончил в 1980 году. Затем был театр им. Вахтангова (в этом театре актер работает по сей день), где начинающему артисту доставались незначительные роли, которые никак не раскрывали его потенциал. Примерно тоже самое первые 10 лет происходило с Маковецким и в кино.

В 1990-м Сергей Васильевич начал сотрудничать с Театром Романа Виктюка , где его талант раскрылся в полную силу. Виктюк предлагал артисту интересные большие роли, что помогло ему ощутить свободу творчества. Маковецкого сразу заметили крупные кинорежиссеры и он стал невероятно востребован в том числе, как комедийный актер. В данный момент фильмография Сергея Маковецкого насчитывает более семидесяти ролей в кино и сериалах.

Личная жизнь Сергея Маковецкого

Первой и единственной женой артиста стала коллега по цеху Елена, которая после бракосочетания в 1983 году взяла фамилию мужа. Познакомились они в Одессе на съемках фильма «Я сын трудового народа». До Сергея Елена уже была замужем. От этого брака есть сын Денис и сейчас появилась невестка Ульяна. Совместных детей у пары не родилось.

Фильмография

1981 — Ожидаются похолодание и снег

1982 — Взять живым!

1983 — Я, сын трудового народа…

1983 — Экипаж машины боевой

1984 — Полоса препятствий

1986 — Завещание

1987 — Топинамбуры

1987 — Жизнь Клима Самгина

1989 — Посвящённый

1990 — Мать

1990 — Сукины дети

1990 — Чернов

1992 — Наш американский Боря

1992 — Патриотическая комедия

1992 — Прорва

1992 — Ребёнок к ноябрю

1993 — Макаров

1993 — Маленькие человечки Большевистского переулка, или Хочу пива

1993 — Троцкий

1994 — Театр имени меня

1994 — Хоровод

1995 — Летние люди

1995 — Пьеса для пассажира

1995 — Прибытие поезда

1995 — Чёрная вуаль

1996 — Скрипка Ротшильда

1996 — Операция «С Новым годом!»

1997 — Он не завязывал шнурки

1997 — Три истории

1998 — Ретро втроём

1998 — Про уродов и людей

1998 — Сочинение ко Дню Победы

2000 — Русский бунт

2000 — Брат 2 2001 — Механическая сюита

2001 — Ты да я, да мы с тобой

2002 — Неудача Пуаро

2003 — Ключ от спальни

2003 — Третий вариант

2004 — 72 метра

2005 — Косвенные улики

2005 — Гибель империи

2005 — Жмурки

2006 — Мне не больно

2006 — Неверность

2006 — C днём рождения, королева!

2007 — Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя

2007 — Неваляшка

2007 — Искушение

2007 — 12 2007 — Русская игра

2007 — Душка

2007 — Ликвидация

2008 — Я считаю: раз, два, три, четыре, пять…

2008 — Живи и помни

2009 — 2-Асса-2 2009 — Поп 2009 — Чудо

2009 — Исаев

2010 — Утомлённые солнцем 2:

2010 — Новогодний детектив

2011 — Утомлённые солнцем 2: Цитадель

2011 — На солнечной стороне улицы

2011 — Пётр Первый. Завещание

2011 — Дело гастронома № 1 2012 — Жизнь и судьба

2012 — Девушка и смерть

2012 — Вечное возвращение

2014 — Две зимы и три лета

2014 — ЧБ 2014 — Умельцы

2014 — Бесы

2015 — Родина

2015 — Тихий Дон 2017 — Трасса смерти

2017 — Зелёные коты — Эдуард

Телеспектакли

1985 — Тевье-молочник

Озвучивание

2004 — Алёша Попович и Тугарин Змей — Князь Киевский

2006 — Добрыня Никитич и Змей Горыныч — Князь Киевский

2007 — Груз 200 — Артём

2010 — Алиса в Стране чудес — Нивенс МакТвисп, Белый Кролик (дублирует Майкла Шина)

2010 — Три богатыря и Шамаханская царица — Князь Киевский

2012 — Три богатыря на дальних берегах — Князь Киевский

2015 — Три богатыря. Ход конём — Князь Киевский

2016 — Три богатыря и морской царь — Князь Киевский

2016 — Алиса в Зазеркалье — Белый Кролик (дублирует Майкла Шина)

2017 — Три богатыря и принцесса Египта — Князь Киевский

Признание и награды

Заслуженный артист Российской Федерации (19 сентября 1992 года) — за заслуги в области искусства [10]

Премия «Ника» в номинации «Актёр» (1993 год, за фильм «Макаров»)

Премия «Золотой овен» (1994 год, за фильм «Макаров»)

Лучший драматический актёр Европы (1994 год)

Народный артист Российской Федерации (13 октября 1998 года) — за большие заслуги в области искусства [1]

Государственная премия РФ (2000) [13]

Премия «Ника» лучшая мужская роль второго плана за фильм «Ключ от спальни»

Ефремовым, С. Газаровым, В. Вержбицким, А. Горбуновым, Р. Мадяновым, С. Арцибашевым — фильм «12»)

Орден Почёта (22 января 2010 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность [14]

Орден святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского, III степени, (24 ноября 2010) за исполнение главной роли в фильме «Поп» [15]

Премия «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль на телевидении (2013, 2014)