Биография Олега Анофриева

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 марта 2018 года стало известно о смерти актера Олега Анофриева

Олег Андреевич Анофриев родился 20 июля 1930 года в Геленджике в семье врача Андрея Сергеевича и домохозяйки Марии Гавриловны Анофриевых. Детство провел в Москве. Во время войны вместе с матерью находился в эвакуации в Свердловске (ныне — Екатеринбург).

Окончил Школу-студию МХАТ (Московского художественного академического театра) в 1954 году (курс Георгия Герасимова и Виктора Манюкова, затем Сергея Блинникова ).

После окончания института был принят в труппу московского Центрального детского театра (ныне — Российский академический молодежный театр), где проработал около пяти лет. Исполнял одну из главных ролей в музыкальном спектакле режиссера Олега Ефремова «Димка-невидимка».

В 1960 году перешел в Театр им. Маяковского, с 1962 года стал актером Театра им. Моссовета . Самой успешной театральной работой Анофриева стала роль Василия Теркина в одноименном спектакле театра им. Моссовета (по поэме Александра Твардовского ). С 1974 года работал в Театре-студии киноактера (ныне — Государственный театр киноактера).

Дебютировал в кино в 1954 году в короткометражной картине Василия Ордынского «Секрет красоты» в роли Эдика. Всего снялся в 60 фильмах, среди которых «Девушка с гитарой» (1958), «Сказка о потерянном времени» (1964), «Друзья и годы» (1965), «После дождичка в четверг» (1985), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987).

Исполнил и записал свыше двухсот различных песен ("Спят усталые игрушки", «Точка, точка, запятая», «Есть только миг»), в том числе к мультипликационным и кинофильмам. Наиболее известная работа Анофриева — озвучивание музыкального мультфильма режиссера Инессы Ковалевской «Бременские музыканты» (1969), в котором он исполнил партии практически всех персонажей: Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников, охранников. Другие известные мультфильмы, озвученные Анофриевым, — «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1973), «Шел трамвай десятый номер» (1974), «Как Львенок и Черепаха пели песню» (1974), «В порту» (1975).

Олег Анофриев является автором более 50 песен ("Река-судьба", «Одуванчики», «Колыбельная», «Весенняя», «Водолаз», «Какая песня без баяна»). Песни Анофриева звучали в нескольких фильмах и спектаклях.

Работал на телевидении и радио, в 1990-е годы вел передачи «Сказочный полдник» на канале РТР и «Домашняя библиотека» на ОРТ . В 1992 году дебютировал как режиссер, снял фильм «Быть влюбленным», к которому сам же написал музыку.

Народный артист России (2004).

В 1999 году был издан сборник произведений Анофриева «Солдат и балерина», в который вошли стихи, тексты песен, воспоминания.

У Олега Анофриева остались жена и дочь.