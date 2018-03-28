«Голос нашего детства»: не стало Олега Анофриева

На 88-м году жизни умер актер театра и кино, автор и исполнитель песен Олег Анофриев . Он исполнил и записал свыше 200 различных песен, в том числе к мультфильмам и кинолентам.

Несмотря на нелюбовь к озвучке кино, в которой Анофриев признавался журналистам, песни стали его визитной карточкой. В фильме «Земля Санникова» в песне «Есть только миг» звучит голос Анофриева. Он исполнял песни к телепередачам, в том числе «Спят усталые игрушки» к программе «Спокойной ночи, малыши», озвучил героев мультфильма «Бременские музыканты». Как автор написал более 50 песен, романсов и мелодий. Также на его счету свыше полусотни ролей в кино.

Заслуженный артист РСФСР и Народный артист Российской Федерации Олег Андреевич Анофриев родился в 1930 году в Геленджике. Тем летом его отец был назначен главврачом санатория МГУ на Черном море. Мать — домохозяйка. В 50-м Анофриев поступил в школу-студию МХАТ, на курс Сергея Блинникова и Георгия Герасимова. Затем работал в Центральном детском театре, Театре имени Маяковского и Театре Моссовета. Был актером и главным режиссером Театра-студии киноактера.

Сорок лет артист прожил в деревне Бузаево, в километре от госдачи № 1, в районе Барвихи на Рублевке. В 90-х продал дом, по разным данным, то ли из-за «черных риелторов», то ли из-за верениц кортежей с сиренами и мигалками. Поселился дальше, в районе Николиной Горы в деревне Козино. Супруга и дочь Анофриева — врачи. У него также остались две внучки и правнук.

Актер и телеведущий Александр Олешко сообщил, что артист долго болел. Он назвал Анофриева самым прекрасным и удивительным артистом, «голосом нашего детства».

Александр Олешко актер и телеведущий «Любой нормальный человек, который хочет любви и света, тот свет и любовь находил в песнях Анофриева. Дети наши и мы, когда были детьми, засыпали под знаменитую песню „Спокойной ночи, малыши“. И это такой нам всем знак, он улетел от нас https://www.bfm.ru/news/380867 в день траура по деткам, он улетел к ним, к тем, ради которых он, собственно, очень многое сделал и трудился на Земле. Я его благодарю за то, что в моем детстве было столько чистоты, доброты, радости, красоты, которую он принес своим творчеством. И я очень скорблю вместе с самыми близкими его людьми.

Прощание с Олегом Анофриевым пройдет в пятницу, 30 марта в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. Об этом сообщил зять артиста Сергей Солодинин. Похороны пройдут в тот же день.