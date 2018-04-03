Последний миг Олега Анофриева

Обозреватель Sobesednik.ru вспоминает артиста Олега Анофриева , которого не стало на 88-м году жизни на прошлой неделе.

28 марта скончался народный артист России Олег Анофриев. Зрители его любили не только по ролям, но и за исполнение песен в кино и мультфильмах.

Кто же не подпевал ему под заставки передач «Спокойной ночи, малыши!» («Спят усталые игрушки…») или старого КВН («В урочный день, в урочный час…»)?! А под песни из знаменитых «Бременских музыкантов» или под «хорошую песню» Львенка, который «на солнышке лежит и ушами шевелит»! И конечно же «Есть только миг…» из фильма «Земля Санникова». Это все он — Олег Анофриев. А еще более 60 ролей в кино, работа на дубляже иностранных фильмов, сочинительство музыки и стихов.

Коллеги его побаивались. Олег Андреевич не кривил душой и всегда высказывал свое мнение. Порой хлестко и жестко. Не любил, когда деньги ставят превыше профессии, презирал «новых русских».

— Несмотря на свою популярность еще с советских времен, был скромен и не запрашивал больших гонораров, — вспоминает Сейран Мурадян, который несколько лет работал с артистом. — Однажды я ему организовал выступление на небольшом корпоративе, где богатые бизнесмены в пионерских галстуках подпевали ему. Он пел популярные песни, в том числе из советских мультиков. Анофриева долго не отпускали, хотя договор был на 45 минут. Тогда я обратился к «хозяевам жизни» и сказал, чтобы они удвоили гонорар за дополнительное выступление артиста. Когда через неделю его вновь пригласили туда за двойной гонорар, Олег Андреевич сказал: «Я не буду для них выступать второй раз и петь им те же песни. Я им не клоун и не холуй!»

Сам признавался, что и друзей не было, потому что говорил им правду. Особенно не любил коллег по цеху: мол, «многие занимают не свое место». В 1990-х продал большую квартиру в Москве и переехал в подмосковную деревню Козино, где своими руками построил дом. Там и жил в уединении с супругой Натальей Георгиевной. Устроил для себя студию, где писал песни. А еще — большую мастерскую: обожал работать с деревом, восстанавливал церковную утварь, иконы для местного храма. В последние годы боролся с онкологией, но никому об этом не рассказывал. На звонки журналистов отмахивался: «Зачем мне перед вами душу открывать?! Кто вы мне?!»

Говорят, в последнее время печалился, что многих обидел в своей жизни и не успел попросить прощения. Часто запирался в своей студии и тихо пел песни из своего прошлого. Особенно любил ту самую из фильма «Земля Санникова»: «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Свой миг Олег Андреевич прожил достойно.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №13-2018.