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Светлана Дружинина: Анофриев не только артист, но и потрясающий композитор, уникальный исполнитель
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Светлана Дружинина: Анофриев не только артист, но и потрясающий композитор, уникальный исполнитель 

Газета.Ru 14 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Народная артистка Светлана Дружинина поделилась воспоминаниями об Олеге Анофриеве.
"Он был ведь не только артист, но и потрясающий композитор, уникальный исполнитель своих и чужих песен. А голос! Он мог имитировать кого угодно. Все знают его по «Бременским музыкантам», где он поет за нескольких персонажей. И это далеко не всё.
В первых «Гардемаринах» он не только сыграл как актер небольшую роль, но также и спел песни за актера Владимира Шевелькова (игравшего князя Оленева).
И его же голос звучит во всех следующих «Гардемаринах». Тройка главных героев постоянно обновлялась, а Анофриев оставался неизменным", — цитирует ее слова газета «Известия».
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