Светлана Дружинина: Анофриев не только артист, но и потрясающий композитор, уникальный исполнитель

"Он был ведь не только артист, но и потрясающий композитор, уникальный исполнитель своих и чужих песен. А голос! Он мог имитировать кого угодно. Все знают его по «Бременским музыкантам», где он поет за нескольких персонажей. И это далеко не всё.

В первых «Гардемаринах» он не только сыграл как актер небольшую роль, но также и спел песни за актера Владимира Шевелькова (игравшего князя Оленева).