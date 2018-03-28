Светлана Ходченкова (Svetlana Hodchenkova) 

Детство и юность Светлана Ходченкова родилась в Москве, однако практически все детство провела в московской области, в городе Железнодорожный. В старших классах Светлана решила попробовать свои силы в модельном мире и заполнила анкету в модельную школу Славы Зайцева, куда ее сразу же приняли. После этого Ходченкова на полгода уехала в Японию в качестве модели. Вернувшись она окончила среднюю школу и по наставлению мамы поступила в Институт Мировой Экономики, где проучилась папу месяцев, а после перевелась на факультет рекламы. Актерская карьера В возрасте 18-ти лет Светлана поступила Щукинское театральное училище. Спустя два года, еще будучи студенткой, она дебютировала в кино, снявшись в фильме «Благословите женщину», за что была номинирована на премию «Ника» за лучшую женскую роль. Окончив училище, Ходченкова активно продолжила актерскую карьеру, появившись в таких картинах, как «Не хлебом единым», «Нулевой километр», «Реальный папа», «Малая Москва» и других. В 2009 году на широкие экраны вышел фильм «Любовь в большом городе», где ее партнерами стали Вера Брежнева, Анастасия Задорожная, Алексей Чадов. Затем снялась еще в двух частях этой мелодрамы. В 2011 году Светлана состоялся ее голливудский дебют — вместе с такими актерами, как Гари Олдман и Колин Ферт она снялась в триллере «Шпион, выйди вон!», а спустя два года сыграла одну из главных ролей в блокбастере «Росомаха: Бессмертный». Затем ее фильмография пополнилась такими фильмами, как «Кровавая леди Батори», «Гороскоп на удачу», «Викинг» и другими. Ходченкова была пять раз номинирована на премию «Жорж», как лучшая актриса и четыре раза выиграла заветную статуэтку. Личная жизнь В 2005 году Светлана вышла замуж за актера Владимира Яглыча, с которым развелась спустя пять лет брака. После этого Ходченкова закрутила роман с бизнесменом Георгием Петришиным. Через четыре года отношений возлюбленный сделал ей предложение, но до свадьбы дело не дошло, и они расстались. Фильмография Довлатов (2018) Очередная комедия про неудачника (2017) По ту сторону смерти (сериал, 2017) Хождение по мукам (сериал, 2017) Блокбастер (2017) Вы все меня бесите (сериал, 2017) Жизнь впереди (2017) Одноклассницы: Новый поворот (2017) Судьба-злодейка (2016) Мама (2016) В зоне доступа любви (2016) Мурка (сериал, 2016 — 2017) Сдается дом со всеми неудобствами (2016) Мата Хари (сериал, 2016) Викинг (2016) Одноклассницы (2016) Хранитель пути (2015) Укрощение строптивого (2015) Весь этот джем (2015) Воин (2015) Новый мир (2015) Конец прекрасной эпохи (2015) Гороскоп на удачу (2015) Кровавая леди Батори (2015) Снег (2014) Новогодний рейс (мини-сериал, 2014) Палач (сериал, 2014) Дневник мамы первоклассника (2014) Любовь в большом городе 3 (сериал, 2014) Любит не любит (2014) Куприн. Яма (мини-сериал, 2014) Авантюристы (2014) Чемпионы (2014) Любовницы (сериал, 2013) Василиса (2013) Любовь в большом городе 3 (2013) Остров везения (2013) Росомаха: Бессмертный (2013) Метод Лавровой 2 (сериал, 2012) Удиви меня (ТВ, 2012) Метро (2012) Мосгаз (сериал, 2012) 8 первых свиданий (2012) Мамы (2012) Ржевский против Наполеона (2012) Пять невест (мини-сериал, 2011) Одноклассники (2011) Краткий курс счастливой жизни (сериал, 2011) За тобой (2011) Метод Лавровой (сериал, 2011) Пять невест (2011) Шпион, выйди вон! (2011) Беременный (2011) Служебный роман. Наше время (2011) Банды (сериал, 2010) Робинзон (сериал, 2010) Любовь в большом городе 2 (2010) Аптекарь (сериал, 2009) Ловушка (мини-сериал, 2009) Когда мы были счастливы (ТВ, 2009) Любовь в большом городе (2009) Шальной ангел (сериал, 2008) Тихая семейная жизнь (ТВ, 2008) Малая Москва (2008) Последняя репродукция (мини-сериал, 2007) Нулевой километр (2007) Реальный папа (2007) Псевдоним «Албанец» (сериал, 2006 — 2012) Моя Пречистенка (сериал, 2006) 4 таксиста и собака 2 (2006) Жена Сталина (мини-сериал, 2006) Охотники за иконами (сериал, 2005) Одиночество любви (ТВ, 2005) Карусель (сериал, 2005 — …) Риэлтор (сериал, 2005) Талисман любви (сериал, 2005) Не хлебом единым (2005) Благословите женщину (2003)