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Гафт назвал Анофриева талантливым и обаятельным человеком
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Гафт назвал Анофриева талантливым и обаятельным человеком 

RT на русском 26 минут назад
Актёр Валентин Гафт в разговоре с RT поделился воспоминаниями о советском и российском актёре театра и кино, кинорежиссёре Олеге Анофриеве. «Казалось, он будет жить вечно, энергичный, с хорошим юмором, замечательный человек. Он ко мне очень хорошо относился, а я к нему. Это просто отдельная судьба, можно посмотреть на его трудный путь. Он сделал себе дорогу и его узнали все», — сказал он.
Гафт отметил, что Анофриев был добрым, обаятельным и «попадал в душу детей и взрослых».
«Это талантливый человек, который редко появлялся на экране, но, когда появлялся, я телевизор уже не выключал», — добавил он.
Ранее стало известно, что в возрасте 87 лет скончался актёр и певец Олег Анофриев.
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