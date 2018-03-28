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В Казани прошла церемония вручения театральной премии «Тантана»
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В Казани прошла церемония вручения театральной премии «Тантана» 

АиФ Казань 28 минут назад
Фото: АиФ Казань
Награждение состоялось в Международный день театра 27 марта, на сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала, сообщает министерство культуры РТ.
За выдающиеся творческие достижения в области театрального искусства были награждены:
Гулина Мингазова, за роль в спектакле «Любимые, лишенные любви», в номинации «Дебют». «Лучшая эпизодическая роль» досталась Гульзаде Камартдиновой за роль в спектакле «Памятник». Ева Мингажева удостоилась номинации «Лучший актер театра кукол» за роли в спектаклях «Сказка северного ветра», и «Солнышко и снежные человечки».
Номинации «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучшая мужская роль второго плана» разделили Гульчачак Гайфетдинова за роль Вазилии в спектакле «Взлетел воздух на плетень» (А. Гилязов) и Илья Славутский — за роль Григория Лукьяновича Чарноты в спектакле «Бег» (М. Булгаков).
Актеры Русского драматического театра «Мастеровые» получили номинацию «Лучший актерский ансамбль» за роли в спектакле «Мастеровые».
Мадина Гайнуллина, за роль Медеи в спектакле «Мелея, получила номинацию „Лучшая женская роль“. Искандер Хайруллин, сыгравший роль Тайфура Кормаша в спектакле „Мой белый калфак“ также получил номинацию „Лучшая мужская роль“.
Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г. Кариева был удостоен номинации „Лучший спектакль для детей“ за „Удивительные путешествия кролика Эдварда“.
»Событие года» получил спектакль «Иблис», Мензелинского государственного татарского драматического театра. Актриса Татарского театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина Исламия Махмутова получила номинацию «Честь и достоинство».
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