В Новогирееве покажут мультфильмы и кино для детей

Кинотеатр «Берёзка», расположенный в районе Новогиреево, вновь приглашает зрителей на бесплатные кинопоказы в апреле.

В рамках этих кинопоказов пройдут сеансы проекта «Москино — детям» и «Книга на экране», а также можно будет посмотреть художественные фильмы, приуроченные к российским праздникам и юбилеям.

В рамках проекта «Москино — детям» 1 апреля в 13.00 состоится демонстрация мультфильмов Суздальского мультфестиваля. Показ фестивальных мультиков будет продолжен 13 апреля в 13.00. А 12 апреля в 14.00 юные зрители увидят кинокартину режиссёра Валентина Селиванова «Большое космическое путешествие», снятую в 1974 году на киностудии им. Горького в жанре фантастики и приключений.

В рамках проекта «Книга на экране» 2 апреля в 14.00 будет демонстрироваться художественный фильм режиссёров Теодора Вульфовича Никиты Курихина «Последний дюйм». Картина снята в 1958 году на студии Ленфильм по одноимённому рассказу Джеймса Олдриджа.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО