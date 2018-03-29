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В Новогирееве покажут мультфильмы и кино для детей
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В Новогирееве покажут мультфильмы и кино для детей 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Кинотеатр «Берёзка», расположенный в районе Новогиреево, вновь приглашает зрителей на бесплатные кинопоказы в апреле.
В рамках этих кинопоказов пройдут сеансы проекта «Москино — детям» и «Книга на экране», а также можно будет посмотреть художественные фильмы, приуроченные к российским праздникам и юбилеям.
В рамках проекта «Москино — детям» 1 апреля в 13.00 состоится демонстрация мультфильмов Суздальского мультфестиваля. Показ фестивальных мультиков будет продолжен 13 апреля в 13.00. А 12 апреля в 14.00 юные зрители увидят кинокартину режиссёра Валентина Селиванова «Большое космическое путешествие», снятую в 1974 году на киностудии им. Горького в жанре фантастики и приключений.
В рамках проекта «Книга на экране» 2 апреля в 14.00 будет демонстрироваться художественный фильм режиссёров Теодора Вульфовича и Никиты Курихина «Последний дюйм». Картина снята в 1958 году на студии Ленфильм по одноимённому рассказу Джеймса Олдриджа.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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