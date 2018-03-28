Хилари Дафф на съемках телесериала «Юная» 

Недавно в Нью-Йорке стартовали съемки пятого сезона комедийного сериала «Юная». Папарацци не упустили момент и сфотографировали одну из актрис проекта, Хилари Дафф.
«Юная» — телевизионный сериал Даррена Стара с Сатон Фостер, Хилари Дафф, Деби Мазар и Мириам Шор в главных ролях. Проект стартовал 31 марта 2015 года.
Комедийный сериал рассказывает о разведенной матери-одиночке (Саттон Фостер). Лизе 40 и она находит работу мечты. Она заводит отношения с молодым парнем и получает знаки внимания от своего босса.