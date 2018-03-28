Ещё
Хилари Дафф на съемках телесериала «Юная»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хилари Дафф на съемках телесериала «Юная» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Недавно в Нью-Йорке стартовали съемки пятого сезона комедийного сериала «Юная». Папарацци не упустили момент и сфотографировали одну из актрис проекта, Хилари Дафф.
«Юная» — телевизионный сериал Даррена Стара с Сатон Фостер, Хилари Дафф, Деби Мазар и Мириам Шор в главных ролях. Проект стартовал 31 марта 2015 года.
Комедийный сериал рассказывает о разведенной матери-одиночке (Саттон Фостер). Лизе 40 и она находит работу мечты. Она заводит отношения с молодым парнем и получает знаки внимания от своего босса.
Киноафиша: последние новости
Кевин Бейкон сойдет с ума в новом хорроре В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет XXI фестиваль нового итальянского кино Стивен Спилберг: «Фильмы Netflix не заслуживают «Оскар»»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией115
15 российских фильмов, которыми можно гордиться1
Какой сериал самый дорогой в истории18
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Самые длинные сериалы в мире1
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение