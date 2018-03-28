Пегова Ирина Сергеевна 

Дата рождения: 18 июня 1978 года
Место рождения: город Выкса
Знак Зодиака: Близнецы
Ирины родилась в провинциальном городе, в спортивной семье. Поэтому девочка в разное время прошла через все существующие местные секции от плавания до фехтования. Кроме того, у Ирины обнаружился прекрасный слух, поэтому родители записали ее в музыкальную школу в класс скрипки. Затем была музыкальная студия, где Пегова, как и другие участницы, училась профессионально петь, пробовала писать собственные композиции и даже ездила на гастроли. В 1995 году, после выпускного школьного бала Ира по настоянию родителей вынуждено поступила в нижегородский Политех и одновременно в тайне от мамы с папой в Горьковское театральное училище. На втором курсе произошла судьбоностная встреча Пеговой с культовым режиссером Петром Фоменко. Мастер привез в провинциальное училище студентов своей студии, для обмена опытом. Студенты продемонстрировали друг другу свои творческие работы. Фоменко уже тогда отметил талантливую девушку, а когда она приехала через несколько лет в Москву, поступать в ГИТИС, принял ее к себе на режиссерский курс. С этого момента Ирина влилась в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где сразу получила несколько хороших ролей. За некоторые начинающая актриса была отмечена премией «Золотая маска». Пегова также сотрудничала с МХАТом им Чехова и «Табакеркой». На подмостках этих театров актрису можно увидеть и сейчас.
За одну из первых своих ролей в кино — в фильме Алексея Учителя «Прогулка» — Ирина тоже была отмечена престижными наградами «Золотым орлом» и призом фестиваля «Окно в Европу». После этого кинокарьера артистки сразу пошла в гору. За менее, чем за пятнадцатилетний срок Пегова сыграла около сорока ролей в кино и сериалах.
Звание Заслуженной артистки РФ Ирина получила в 2012 году.
Личная жизнь Ирины Пеговой
Семь лет Ирина была замужем за актером Дмитрием Орловым. По началу брак был идеальным, молодая актриса безупречно справлялась с бытовыми делами. Они вместе построили дом и родили дочь Татьяну. В 2011 году пара развелась, но осталась в дружеских отношениях. По словам Дмитрия, Ирина очень изменилась из-за большой загруженности в профессии. В данный момент известно, что Пегова уделяем много внимания дочери и своей внешности, о каких либо романах пока ничего не слышно.
Фильмография
2002 — Спартак и Калашников
2003 — Прогулка
2004 — Спас под берёзами
2005 — Космос как предчувствие
2005 — Подруга особого назначения
2006 — Варенька
2008 — Один день
2008 — Ванька Грозный
2008 — Не торопи любовь!
2008 — Пассажирка Анна Егоровна
2008 — Адмиралъ (фильм)
2009 — Адмиралъ (телесериал)
2009 — Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини
2009 — Московский фейерверк
2009 — Закон обратного волшебства
2010 — Сказка. Есть
2010 — Зоя 2011 — Пять невест
2011 — Варенька. И в горе, и в радости
2011 — Бабье лето
2012 — Любовь с акцентом
2012 — Люблю, потому что люблю
2012-2013 — Маша в законе
2013 — 7 главных желаний
2013 — Одинокие сердца
2013 — О чём молчат девушки
2013 — Страна хороших деточек
2013 — Восьмёрка
2014 — Всем скорбящим радость
2014 — Танкисты своих не бросают
2014 — Я оставляю вам любовь
2014 — Старое ружьё
2015 — В далёком сорок пятом…
2015 — Лучше не бывает
2015 — Новогоднее счастье
2015 — Рая знает
2015 — Петля Нестерова
2016 — Позвоните Мышкину
2016 — Сдаётся дом со всеми неудобствами
2016 — СуперБобровы
2016 — Хороший мальчик
2016 — Экипаж
2016 — Гражданин Никто
2017 — Мифы
2017 — Всё в дыму, любовь в Крыму
2017 — Акушерка
2017 — Комиссарша
2017 — Доктор Рихтер
2018 — У ангела ангина
Озвучивание
2017 — Тачки 3 (Крус Рамирес)