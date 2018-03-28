Пегова Ирина Сергеевна

Дата рождения: 18 июня 1978 года

Место рождения: город Выкса

Знак Зодиака: Близнецы

Ирины родилась в провинциальном городе, в спортивной семье. Поэтому девочка в разное время прошла через все существующие местные секции от плавания до фехтования. Кроме того, у Ирины обнаружился прекрасный слух, поэтому родители записали ее в музыкальную школу в класс скрипки. Затем была музыкальная студия, где Пегова, как и другие участницы, училась профессионально петь, пробовала писать собственные композиции и даже ездила на гастроли. В 1995 году, после выпускного школьного бала Ира по настоянию родителей вынуждено поступила в нижегородский Политех и одновременно в тайне от мамы с папой в Горьковское театральное училище. На втором курсе произошла судьбоностная встреча Пеговой с культовым режиссером Петром Фоменко . Мастер привез в провинциальное училище студентов своей студии, для обмена опытом. Студенты продемонстрировали друг другу свои творческие работы. Фоменко уже тогда отметил талантливую девушку, а когда она приехала через несколько лет в Москву, поступать в ГИТИС, принял ее к себе на режиссерский курс. С этого момента Ирина влилась в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где сразу получила несколько хороших ролей. За некоторые начинающая актриса была отмечена премией «Золотая маска». Пегова также сотрудничала с МХАТом им Чехова и «Табакеркой». На подмостках этих театров актрису можно увидеть и сейчас.

За одну из первых своих ролей в кино — в фильме Алексея Учителя «Прогулка» — Ирина тоже была отмечена престижными наградами «Золотым орлом» и призом фестиваля «Окно в Европу». После этого кинокарьера артистки сразу пошла в гору. За менее, чем за пятнадцатилетний срок Пегова сыграла около сорока ролей в кино и сериалах.

Звание Заслуженной артистки РФ Ирина получила в 2012 году.

Личная жизнь Ирины Пеговой

Семь лет Ирина была замужем за актером Дмитрием Орловым . По началу брак был идеальным, молодая актриса безупречно справлялась с бытовыми делами. Они вместе построили дом и родили дочь Татьяну. В 2011 году пара развелась, но осталась в дружеских отношениях. По словам Дмитрия, Ирина очень изменилась из-за большой загруженности в профессии. В данный момент известно, что Пегова уделяем много внимания дочери и своей внешности, о каких либо романах пока ничего не слышно.

Фильмография

2002 — Спартак и Калашников

2003 — Прогулка

2004 — Спас под берёзами

2005 — Космос как предчувствие

2005 — Подруга особого назначения

2006 — Варенька

2008 — Один день

2008 — Ванька Грозный

2008 — Не торопи любовь!

2008 — Пассажирка Анна Егоровна

2008 — Адмиралъ (фильм)

2009 — Адмиралъ (телесериал)

2009 — Возвращение мушкетёров, или Сокровища кардинала Мазарини

2009 — Московский фейерверк

2009 — Закон обратного волшебства

2010 — Сказка. Есть

2010 — Зоя 2011 — Пять невест

2011 — Варенька. И в горе, и в радости

2011 — Бабье лето

2012 — Любовь с акцентом

2012 — Люблю, потому что люблю

2012-2013 — Маша в законе

2013 — 7 главных желаний

2013 — Одинокие сердца

2013 — О чём молчат девушки

2013 — Страна хороших деточек

2013 — Восьмёрка

2014 — Всем скорбящим радость

2014 — Танкисты своих не бросают

2014 — Я оставляю вам любовь

2014 — Старое ружьё

2015 — В далёком сорок пятом…

2015 — Лучше не бывает

2015 — Новогоднее счастье

2015 — Рая знает

2015 — Петля Нестерова

2016 — Позвоните Мышкину

2016 — Сдаётся дом со всеми неудобствами

2016 — СуперБобровы

2016 — Хороший мальчик

2016 — Экипаж

2016 — Гражданин Никто

2017 — Мифы

2017 — Всё в дыму, любовь в Крыму

2017 — Акушерка

2017 — Комиссарша

2017 — Доктор Рихтер

2018 — У ангела ангина

Озвучивание

2017 — Тачки 3 (Крус Рамирес)