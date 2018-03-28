В ЦДК пройдет фестиваль фильмов о людях с ментальными особенностями 

В Центре документального кино в Музее Москвы 30 марта откроется трехдневный фестиваль «Фильм Аут», организованный фондами «Выход», «Обнаженные сердца» и центром «Антон тут рядом» (фонд «Выход в Петербурге»). Будут показаны фильмы, которые отобрала киновед, режиссер, главный редактор журнала «Сеанс», учредитель и президент фонда «Выход в Петербурге» Любовь Аркус. На открытии фестиваля будет представлен ее новый фильм «Машенька» про студентку центра «Антон тут рядом». «В XXI веке кинематограф все чаще обращается к теме „других“ людей и все больше среди киногероев людей с аутизмом. Фильмы, которые мы отобрали, говорят не о расстройствах и болезнях, а о человечности и открытости. О том, что люди бывают разными», — рассказала Аркус. Помимо фильмов, будет показан проект «Рекламный Тайм Аут» — подборку социальных роликов об аутизме. 31 марта и 1 апреля вход на сеансы свободный по предварительной регистрации на сайте ЦДК.