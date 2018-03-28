«Мы хотели воссоздать дух гайдаевской комедии»: интервью с продюсером комедии «Каникулы президента» Ольгой Андриановой

По сюжету Владимир Путин Дмитрий Грачев ), уставший от показухи в «фейковой реальности», отправляет себя в недельный отпуск. По невероятному стечению обстоятельств, президента гримируют под должника Валеру ( Олег Васильков ). Валера набрал кредитов и вынужден скрываться от коллекторов. Пока загримированный Путин едет в Крым со случайной попутчицей — учительницей Зиной, Валера шикует в пятизвездочном «пансионате» от собеса и, сам того не зная, отдает распоряжения Штабу.

Трейлер фильма «Каникулы президента»

В преддверии премьеры картины Ольга Андрианова рассказала «КиноАфише» об идее и нюансах ленты, собственном опыте съемок, а также своих ожиданиях о прокате фильма.

— Ольга, почему вы решили снять фильм про реальную историческую личность — Владимира Путина, а не про вымышленного президента?

— Владимир Владимирович, вне зависимости от того, вызывает он симпатии или нет — личность довольно интересная и популярная. Несмотря на большое количество документальных фильмов с его участием, игровых постановок о нем я не видела. Когда Илья Шерстобитов пришел ко мне с идеей фильма о президенте, я сразу уточнила: картина будет о Владимире Путине? Он подтвердил. Второй вопрос: почему с таким проектом он обратился ко мне, а не к корифеям, Никите Сергеевичу Михалкову , например? На что Илья ответил: «Тогда это будет его фильм, а не мой». Мне его идея понравилась, я ее с удовольствием поддержала.

— Снять игровой фильм про действующего президента — довольно непростая задача. Наверняка при работе возникали сложности?

— Касательно роли Олег Васильков признался, что сыграть Путина было просто — мы часто видим его в телевизионных записях, поэтому мимику и жесты он легко смог скопировать. Гораздо сложнее оказалось смоделировать рубаху-парня Валеру.

Продюсер фильма Ольга Андрианова на пресс-показе Киноафиши в Петербурге

— А отказы в сотрудничестве случались?

— Да, общество поделилось. Одни были в оппозиции, им наш проект был неинтересен. Те, кто выступали «за», отвечали: «Это крамола, мы этим заниматься не будем». Третьим было просто немножко страшно: никто никому ничего не запрещал, но люди осознавали риски. Несмотря на это, команда у нас сформировалась очень быстро. Никто из актеров, кому предложили сыграть, не отказался. Были сложности с поиском режиссера, потому что Илья ставил короткометражные фильмы, выступить в качестве постановщика полного метра он не планировал. Мы честно разговаривали с несколькими режиссерами, но нам выдвигали немыслимые требования — не только срежиссировать фильм, но и сыграть в нем, хотя не очень подходил типаж. Комедийный режиссер Петр Буслов отказался из-за отсутствия времени. В итоге ставить фильм пришлось Илье. Случаев срыва съемок не было, но однажды нам пришлось поменять локацию. Девушка-менеджер потребовала письменное разрешение на подобный креатив. Мы не нашли, что ответить и снимали в другом месте.

— При подготовке сценария вы консультировались со специалистами из Администрации президента

— В чистом виде ничего ни с кем не согласовывали. Тот факт, что нам выдали прокатное удостоверение, еще раз подтверждает, что цензуры у нас нет.

— Вы перенесли премьеру на более поздний срок, так как вас обвиняли в политической ангажированности. Выборы закончились — «Каникулы» начались. Сейчас поступают обвинения?

— Если бы фильм вышел до выборов, он был бы спорным. Мне кажется, все поводы для обвинений уже отпали. В основном, мы видим критику Владимира Владимировича, но не критику самого фильма.

— Отсылали копию фильма в Администрацию президента?

— При подаче заявки на прокатное удостоверение, мы обязательно передаем копии картины в Минкульт и Госфильмофонд. Предполагаю, что лента могла разойтись более широким тиражом. Во всяком случае, в Минкульте нам сказали, что картина всем понравилась.

Кадр из фильма «Каникулы президента»

— Чем «Каникулы Президента» выделяются среди других российских комедий?

— Я не киношник и, тем более, не киновед, не смотрю много фильмов. Мы создавали что-то свое, у меня был ряд внутренних ограничений, что хорошо показывать, а что плохо. Ничего нравственно некорректного мы старались не допускать. Любовная линия, безусловно, присутствует в нашем фильме. Но в ней нет ничего такого, что может задеть, смутить, обидеть кого-то. Знаю ожидания зрителей: голые бабы, треш-угар и так далее. К разочарованию многих, треша и угара не случилось. Мы хотели воссоздать дух хорошей гайдаевской комедии, где смешно не от шуток ниже пояса, а от легкой самоиронии над действительностью.

— В комедии вы постарались показать проблемы современной России с разных сторон. Российский зритель это примет и посмеется. А поймет ли ваш фильм иностранный киноман?

— Хороший вопрос. Перевод текста монтажных листов с русского на английский язык выполнила человек-билингва, живущая 20 лет в России. Я же занимаюсь корректировкой юмористических моментов, чтобы сделать их более понятными иностранному зрителю. Например, во время видеозвонка между участниками G-20 звучит слово «невыездной»: нужно подумать, как доступно перевести это выражение на английский. Или другая ситуация: когда коллекторы приходят к Валере, они спрашивают у его матери: «Валера гулять выйдет?». Детское выражение российскому зрителю понятно, но как передать эту интонацию в английской версии?

Ольга Андрианова на пресс-показе в Петербурге

На этой неделе мы проведем показ в небольшом кинотеатре Гётеборга: организаторы сами на нас вышли и пригласили приехать. Картину будем показывать с субтитрами, насчет дубляжа пока не понимаем, нужен ли он нам. Нам с Ильей интересно увидеть реакцию западного зрителя. У нас уже были гости, представляющие интересы прокатчиков из арабских стран, одну из монтажных сборок смотрели в Китае. Ближнее Зарубежье просит, чтобы у них нечто подобное сняли. Мы ожидаем большой интерес со стороны Запада. Будут ли понятны шутки? Не факт. Но интерес к личности Владимира Путина настолько высок, что мы предполагаем успех картины в прокате.

— Ольга, вы дебютировали в фильме и как актриса. Почему сами решили сняться, а не пригласили в проект профессиональную актрису?

— Илья придумал канву истории: Президент в гриме путешествует со случайной попутчицей от Москвы до Крыма по трассе Дон. Петербургская сценаристка Ольга Погодина-Кузмина нанизала драматургию на дорожную нитку. В техническом задании мы попросили осветить ряд проблемных историй, связанных с коррупцией, священниками, гаишниками и медициной. Понятно, что за одно путешествие всё не охватишь. Перечитывая сценарий, я поняла, что коррупция представлена однобоко: это зло и плохо. Мне же захотелось показать человеческую сторону этого явления. Почему возникает коррупция? Из-за недостатка доверия между людьми. Тогда я решила вложить в уста директора отеля высказывания о двойственности коррупции. В то время мы уже приступили к съемочному процессу, я сама дописала этот кусок сценария и предложила сыграть.

Кадр из фильма «Каникулы президента»

Илья — режиссер строгий, он отправил меня на курсы актерского мастерства к Наталье Тетеновой. Мы интенсивно занимались днями и ночами. Мне очень понравилось сниматься, потому что результат тебе виден сразу, когда режиссер говорит: «Стоп! Снято». На фоне рутинной работы продюсера меня не убивало многократное переигрывание дублей. После этого я снялась у Ильи в короткометражке «Оно», где сыграла женщину-дознавателя. Если и дальше будут предлагать роли, буду соглашаться с удовольствием.

— Есть задел на франшизу?

— Мы заложили идею сиквела в финальных титрах, вы это увидите сами. По ходу съемок возникали мысли: куда бы отправить Президента на отдых в следующий раз? Очень хочется организовать каникулы в Германии, ведь он хорошо знает немецкий язык. Пока ничего определенного сказать не могу: мне многие проекты интересны.

— Благодарю за беседу!

Беседовала Катерина Радюк.

Комедия «Каникулы Президента» выходит в прокат 29 марта.