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Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров
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Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров 

Рамблер 1 час назад
Фото: @christophermcquarrie
Знаменитый актер самостоятельно выполнил впечатляющий трюк на съемках "Миссия невыполнима 6: Последствия". Круз прыгнул с высоты 7,5 километров из военно-транспортного самолета. Об этом рассказал режиссер картины Кристофер МакКуорри на своей страничке в Instagram.
"Последняя сцена. На высоте 7,5 километров. На скорости 350 километров в час. На закате. Нужный свет всего три минуты. За это время надо отснять двухминутный эпизод. Всего один шанс в день. Последняя сцена", — поделился режиссер.
Позже МакКуорри выложил еще один снимок с парашютистами, парящими на закате:
Как ясно из публикаций режиссера, съемки картины окончены. Релиз фильма "Миссия невыполнима 6: Последствия" состоится 27 июля 2018 года.
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