Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров

Знаменитый актер самостоятельно выполнил впечатляющий трюк на съемках "Миссия невыполнима 6: Последствия". Круз прыгнул с высоты 7,5 километров из военно-транспортного самолета. Об этом рассказал режиссер картины Кристофер МакКуорри на своей страничке в Instagram.

Публикация от Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie) 25 Мар 2018 в 7:06 PDT

"Последняя сцена. На высоте 7,5 километров. На скорости 350 километров в час. На закате. Нужный свет всего три минуты. За это время надо отснять двухминутный эпизод. Всего один шанс в день. Последняя сцена", — поделился режиссер.

Позже МакКуорри выложил еще один снимок с парашютистами, парящими на закате:

Публикация от Christopher McQuarrie (@christophermcquarrie) 22 Мар 2018 в 8:06 PDT

Как ясно из публикаций режиссера, съемки картины окончены. Релиз фильма "Миссия невыполнима 6: Последствия" состоится 27 июля 2018 года.